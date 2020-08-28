Политика

13:44 28.08.2020

Лукашенко грозит соседям: "поляки и литовцы" будут торговать с Россией через Черное море

1 мин читать
Лукашенко грозит соседям: "поляки и литовцы" будут торговать с Россией через Черное море

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о подготовке ответных санкций в отношении Литвы и Польши.

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство "БелТА".

Он заявил, что Беларусь откажется от использования портов Литвы при экспорте своей продукции (в основном хлоркалий и нефтепродукты - ИФ). "Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", - сказал Лукашенко.

Министры иностранных дел ряда стран членов Европейского союза (ЕС), включая представителей стран Балтии, в четверг призвали ввести более жесткие санкции против режима Лукашенко.

Уже третью неделю в Беларуси проходят массовые протесты против официальных результатов президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Теги: #рф #лукашенко #беларусь #польша #литва
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:00 28.08.2020
МВД Беларуси оценило в 114 число задержанных участников акций протеста 27 августа

МВД Беларуси оценило в 114 число задержанных участников акций протеста 27 августа

12:51 28.08.2020
Лукашенко: большинство частных предприятий Беларуси "подло себя ведут"

Лукашенко: большинство частных предприятий Беларуси "подло себя ведут"

11:53 28.08.2020
Для разрыва дипломатических отношений между Киевом и Минском сейчас нет никаких оснований - глава МИД Украины

Для разрыва дипломатических отношений между Киевом и Минском сейчас нет никаких оснований - глава МИД Украины

11:35 28.08.2020
Комплексно выборы в Беларуси, с учетом всех этапов, имели существенные недостатки и не отвечали общим стандартам, принятым в этой сфере - Кулеба

Комплексно выборы в Беларуси, с учетом всех этапов, имели существенные недостатки и не отвечали общим стандартам, принятым в этой сфере - Кулеба

11:10 28.08.2020
Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела соседней Беларуси – Кулеба

Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела соседней Беларуси – Кулеба

10:47 28.08.2020
Граждане Беларуси будут пользоваться преференционным режимом при въезде в Украину – Кулеба

Граждане Беларуси будут пользоваться преференционным режимом при въезде в Украину – Кулеба

10:17 28.08.2020
МИД Украины считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию в Беларуси, в частности РФ – Кулеба

МИД Украины считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию в Беларуси, в частности РФ – Кулеба

09:29 28.08.2020
Около 50 журналистов были задержаны в Минске на акции протеста, четверо остаются в изоляторе

Около 50 журналистов были задержаны в Минске на акции протеста, четверо остаются в изоляторе

01:09 28.08.2020
Кулеба: Украина все контакты с белорусской стороной поставила на паузу

Кулеба: Украина все контакты с белорусской стороной поставила на паузу

23:50 27.08.2020
Более 180 человек задержано в Минске на акции протеста

Более 180 человек задержано в Минске на акции протеста

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела соседней Беларуси – Кулеба

Граждане Беларуси будут пользоваться преференционным режимом при въезде в Украину – Кулеба

МИД Украины считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию в Беларуси, в частности РФ – Кулеба

Зеленский: 31 день на фронте нет военных потерь и ранений, это и есть мой долг как президента

Украина присоединилась к Декларации ЕС, которая признает, что выборы в Беларуси не были свободными и не отвечали международным стандартам - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Законопроект о госбюджете на 2021 год может содержать ограничения финансовой способности территориальных громад в пользу районов - Кличко

Советник Ермака: Саакашвили будет и дальше работать в Украине и не надо развивать конспирологию вокруг его эмоциональных высказываний

Абэ собирается исполнять обязанности премьера Японии вплоть до выбора преемника

Нардеп Рабинович расценил обстрел автобуса под Люботином как "рубикон" и объявление войны

Зеленский: 31 день на фронте нет военных потерь и ранений, это и есть мой долг как президента

Для разрешения ситуации в Беларуси необходимо сотрудничество между ключевыми игроками - Климкин

Украина присоединилась к Декларации ЕС, которая признает, что выборы в Беларуси не были свободными и не отвечали международным стандартам - МИД

Зеленский недоумевает, почему его спрашивают не о дорогах, которые не строились годами, а о том, не являются ли его поездки по регионам предвыборной агитацией

Зеленский представил нового главу Кировоградской обладминистрации

Кулеба предложил провести очередное заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА