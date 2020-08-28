Политика

09:54 28.08.2020

Абэ собирается исполнять обязанности премьера Японии вплоть до выбора преемника

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Абэ собирается исполнять обязанности премьера Японии вплоть до выбора преемника

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, о решении которого уйти в отставку по состоянию здоровья ранее сообщили японские СМИ, намерен продолжать исполнять обязанности премьера вплоть до избрания его преемника, сообщило в пятницу агентство "Киодо".

Также, по данным источника агентства, Абэ сообщил о решении в будущем сложить полномочия главе партии, с которой Либерально-демократическая партия Абэ состоит в правящей коалиции.

Абэ сейчас 65 лет. В августе он дважды ложился в больницу, при этом в его окружении не исключали, что из-за состояния здоровья он не сможет завершить премьерские полномочия.

Абэ занимает пост главы японского правительства самое длительное в новейшей истории страны время: он находится на этом посту на протяжении почти 8 лет.

Теги: #япония #синдзо_абэ
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