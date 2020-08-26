Ермак ожидает, что встреча советников лидеров государств "Нормандской четверки" состоится до 10 сентября
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак надеется, что перенесенная встреча советников лидеров государств "Нормандской четверки" состоится до 10 сентября.
"Господин Бонн (советник президента Франции Эммануэль Бонн – ИФ) позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести встречу с связи с командировкой. Сегодня обсуждаются даты – это первые числа сентября. Я думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится", - сказал он на брифинге с участием президента Украины Владимира Зеленского в среду в Днепропетровской области.
Как сообщалось, встреча советников лидеров государств-участников "Нормандского формата", которая должна была состояться 28 августа в Париже, была перенесена в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна.