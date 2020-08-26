Политика

11:44 26.08.2020

До деоккупации Крыма воду на полуостров подавать нельзя - постпред президента Украины

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До деоккупации Крыма воду на полуостров подавать нельзя - постпред президента Украины

Воду в Крым до его деоккупации подавать нельзя, поскольку это очень значительный рычаг давления и влияния на государство-оккупанта, сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич.

"Позиция и представителя президента, и Представительства президента Украины в Автономной республике Крым однозначная и не меняется, и не поменяется: воду в Крым до деоккупации Крымского полуострова подавать нельзя. Это очень значительный рычаг давления и влияния на государство-оккупанта", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в среду.

Кориневич указал, что Украина не должна решать вопрос водоснабжения в Крым за государство-оккупанта.

"Вопрос водоснабжения - это не единственный ли вопрос, который государство-оккупант не может решить самостоятельно. И государство Украина не должно решать эти вопросы за государство-оккупанта. Потому позиция однозначна: никакой воды в Крым до деоккупации полуострова", - подчеркнул он.

Постпред президента Украины также отметил, что "гуманитарная катастрофа на полуострове продолжается уже седьмой год, потому что седьмой год украинский полуостров Крым временно оккупирован Российской Федерацией".

"Потому позиция такая: когда государство-оккупант уйдет с нашего украинского Крымского полуострова, безусловно, все вопросы, в том числе водоснабжения, будут возобновлены", - пояснил Кориневич.

Он также добавил, что важно сохранять существующую позицию Украины относительно невозможности подачи воды на территорию Крымского полуострова до его деоккупации, "несмотря на любые манипуляции, инсинуации со стороны государства-оккупанта".

Ранее председатель украинской делегации в ТКГ в Минске Леонида Кравчука заявил, что Украина может возобновить водоснабжение в оккупированный Крым, если там произойдет гуманитарная катастрофа.

"Там живут украинцы, и если вдруг случится какая-то гуманитарная катастрофа, связанная с водой, то людям можем дать воду, но промышленным предприятиям, военным базам - мы никогда в жизни на это не пойдем", - сказал он в интервью "Украинскому радио".

Теги: #крым #президент #вода
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