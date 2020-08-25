Встреча советников лидеров "Нормандской четверки" переносится в связи с командировкой советника президента Франции – Офис Зеленского

Встреча советников лидеров государств - участников "Нормандского формата", которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна, сообщает Офис президента Украины.

"О новой дате встречи будет сообщено дополнительно", - говорится в обнародованном во вторник на сайте ОП сообщении.

В "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и РФ.