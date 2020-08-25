Политика

16:17 25.08.2020

Встреча советников лидеров "Нормандской четверки" переносится в связи с командировкой советника президента Франции – Офис Зеленского

1 мин читать
Встреча советников лидеров "Нормандской четверки" переносится в связи с командировкой советника президента Франции – Офис Зеленского

Встреча советников лидеров государств - участников "Нормандского формата", которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна, сообщает Офис президента Украины.

"О новой дате встречи будет сообщено дополнительно", - говорится в обнародованном во вторник на сайте ОП сообщении.

В "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и РФ.

Теги: #опу #нормандский_формат #зеленский #франция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:25 25.08.2020
Встреча советников лидеров нормандской четверки 28 августа не состоится – источник

Встреча советников лидеров нормандской четверки 28 августа не состоится – источник

15:02 25.08.2020
Кабмин предлагает продлить адаптивный карантин в Украине до 1 ноября – совещание у Зеленского

Кабмин предлагает продлить адаптивный карантин в Украине до 1 ноября – совещание у Зеленского

11:55 25.08.2020
Поставленные Зеленским Министерству обороны задачи будут выполнены - Таран

Поставленные Зеленским Министерству обороны задачи будут выполнены - Таран

18:23 24.08.2020
Зеленский поддержал Германию и Францию в продвижении идеи посредничестве ЕС для урегулирования ситуации в Беларуси

Зеленский поддержал Германию и Францию в продвижении идеи посредничестве ЕС для урегулирования ситуации в Беларуси

17:56 24.08.2020
Зеленский о встрече с главой МИД Германии: Согласились, что саммит лидеров "нормандской четверки" должен быть в конце сентября

Зеленский о встрече с главой МИД Германии: Согласились, что саммит лидеров "нормандской четверки" должен быть в конце сентября

12:31 24.08.2020
Украина никогда не пойдет на уступки, которые подорвут ее территориальную целостность, развитие и создадут в ней мину замедленного действия - Кулеба

Украина никогда не пойдет на уступки, которые подорвут ее территориальную целостность, развитие и создадут в ней мину замедленного действия - Кулеба

12:31 24.08.2020
Маас допустил, что встреча глав МИД стран Нормандского формата может состояться в сентябре и назвал темы, которые на ней могут обсуждаться

Маас допустил, что встреча глав МИД стран Нормандского формата может состояться в сентябре и назвал темы, которые на ней могут обсуждаться

12:29 24.08.2020
Кулеба: главы МИД Германии и Франции поддержали предложение вскоре провести встречу министров иностранных дел Нормандского формата

Кулеба: главы МИД Германии и Франции поддержали предложение вскоре провести встречу министров иностранных дел Нормандского формата

11:17 24.08.2020
Зеленский инициировал учреждение премий имени Патона и Скорика

Зеленский инициировал учреждение премий имени Патона и Скорика

11:12 24.08.2020
Зеленский: нам повезло родиться в Украине, мы просто еще не все и не до конца это поняли

Зеленский: нам повезло родиться в Украине, мы просто еще не все и не до конца это поняли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада с 1 сентября увеличила минимальную зарплату до 5 тыс. грн

Зеленский о встрече с главой МИД Германии: Согласились, что саммит лидеров "нормандской четверки" должен быть в конце сентября

Порошенко на Европейской площади: через год на 30-летие Независимости должен пройти парад, а если власть не захочет - мы ее заставим

Депутаты парламентов 12 стран ЕС и Содружества наций заверяют украинцев в дружбе и поддержке для достижения мира

Зеленский искренне желает достижения мира в рамках Минского процесса, для Порошенко не было главным добиться успеха, считает Кравчук

ПОСЛЕДНЕЕ

Арахамия о заявлении Кравчука по водоснабжению Крыма: Сейчас нет никаких шансов в Раде принять такое решение

Рада одобрила привлечение кредита в EUR50 млн от ЕИБ на отдельные дорожные проекты

Шмыгаль поблагодарил Раду за ратификацию кредитного соглашения с ЕС о предоставлении Украине макрофинансовой помощи

КС Беларуси признал неконституционным координационный совет оппозиции

Шмыгаль поблагодарил Раду за поддержку повышения минимальной зарплаты с 1 сентября

Рада с 1 сентября увеличила минимальную зарплату до 5 тыс. грн

В "Голосе" раскритиковали законопроект о повышении минимальной зарплаты: увеличатся налоги и сборы, сократятся рабочие места

Разумков открыл внеочередную сессию Рады

Украина, Черногория, Албания, Исландия, Норвегия и Грузия присоединились крымским санкциям ЕС

Лукашенко отправил в отставку осудившего насилие в отношении протестующих посла Беларуси в Словакии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА