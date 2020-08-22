Лукашенко заявил об открытом вмешательстве с запада во внутренние дела Беларуси

Западные страны открыто вмешиваются во внутренние дела Беларуси, заявил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу на митинге в Гродно.

"Сегодня нашлись люди, которые толкают нас в пропасть раздора и ненависти. (...) На западной границе неспокойно: бряцают оружием, угрожают, открыто вмешиваются во внутренние нашего суверенного государства", - сказал Лукашенко.

"Кто-то, даже потирая руки, вспоминает про "восточные кресы", где все белорусское было под запретом и выжигалось каленым железом", - заметил он.

Лукашенко утверждает, что акции протеста в стране организуются из-за рубежа.

"Зачинщики - не вы, не белорусы. Они сидят там, под Варшавой, под Вильнюсом. Вы же видите, куда эти альтернативщики побежали? Некоторые сделали круг через Россию и Украину и там осели", - заявил Лукашенко на митинге

Лукашенко уверен, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поддержит его против организаторов протестов в стране, которые, по его словам, действуют из-за рубежа.

"Те, кто это все координирует, сидят за рубежом в соседних странах. Именно их я хочу здесь предупредить и напомнить: это не только наша граница. Это граница Союзного государства, это граница ОДКБ. И ответ будет соответствующий. Руководство страны и ОДКБ твердую заняли позицию: Беларусь на поругание никому не отдадим", - заявил Лукашенко на митинге.

При этом он поблагодарил поддержавших его глав государства, но при этом выразил уверенность, что "мы справимся сами".

21 августа Лукашенко заявил об угрозе внешнего вторжения с западной границы с целью "отсечь" Гродненскую область.