Запад оказывает военную поддержку через НАТО "альтернативному президенту", заявляет Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что западные страны оказывают военную поддержку через НАТО "альтернативному президенту".

"Вы видите, что они уже тащат сюда "альтернативного президента", делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо - передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска - и на Беларуси можно поставить крест", - заявил Лукашенко, посещая в субботу военный полигон под Гродно. Его цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко также заявил, что оппоненты хотят рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе. Он добавил, что одновременно с этим идет активизация протестных настроений и бандитизма в обществе.

По словам Лукашенко, эти действия и соответствующие заявления западных стран - уже прямое вмешательство в ситуацию в Беларуси. "Речь идет о финансировании, вытаскивании нас на переговоры с ОБСЕ - понятно, для чего они это делают", - отметил он.