Политика

20:19 19.08.2020

Координационный совет не ставит целью изменить Конституцию и внешний курс Беларуси, пытается установить контакт с администрацией Лукашенко

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Координационный совет не ставит целью изменить Конституцию и внешний курс Беларуси, пытается установить контакт с администрацией Лукашенко

Координационный совет сторонников экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской ставит своей целью преодоление политического кризиса в стране, заявила на брифинге член Совета Мария Колесникова.

"Совет ставит своей целью преодоление политического кризиса в Республике Беларусь и обеспечение согласия в обществе на основании Конституции. Координационный совет не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса Беларуси", - заявила Колесникова журналистам в среду.

В свою очередь, член совета Павел Латушко заявил, что Координационный совет пытается установить контакты с Администрацией действующего президента страны Александра Лукашенко, заявил журналистам член совета Павел Латушко.

"Сегодня была попытка установить контакт с Администрацией президента. Пока ответа не последовало", - заявил Латушко журналистам после первого заседания Совета в среду.

Теги: #оппозиция #координатор #беларусь
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