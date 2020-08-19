Координационный совет не ставит целью изменить Конституцию и внешний курс Беларуси, пытается установить контакт с администрацией Лукашенко

Координационный совет сторонников экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской ставит своей целью преодоление политического кризиса в стране, заявила на брифинге член Совета Мария Колесникова.

"Совет ставит своей целью преодоление политического кризиса в Республике Беларусь и обеспечение согласия в обществе на основании Конституции. Координационный совет не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса Беларуси", - заявила Колесникова журналистам в среду.

В свою очередь, член совета Павел Латушко заявил, что Координационный совет пытается установить контакты с Администрацией действующего президента страны Александра Лукашенко, заявил журналистам член совета Павел Латушко.

"Сегодня была попытка установить контакт с Администрацией президента. Пока ответа не последовало", - заявил Латушко журналистам после первого заседания Совета в среду.