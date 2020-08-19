Политика

16:16 19.08.2020

Fitch: санкции ЕС против Беларуси не будут схожи с санкциями против РФ

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Fitch: санкции ЕС против Беларуси не будут схожи с санкциями против РФ

Возможные санкции ЕС могут усилить экономические вызовы для Беларуси и ограничить возможности Минска в привлечении внешнего финансирования, однако эти санкции, скорее всего, не затронут ключевые секторы экономики страны и вряд ли будут схожи с санкциями в отношении России, считает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

"Хотя мы не ожидаем санкций, сходных с теми, которые ограничивают доступ России к внешнему финансированию, или нацеленных на ключевые секторы экономики, введение дополнительных санкций может ограничить возможности привлечения внешнего финансирования, например, от международных финансовых организаций, в ближайшей перспективе", - говорится в сообщении агентства.

Fitch напоминает, что существующие санкции ЕС нацелены на нескольких представителей белорусских органов власти и запрещают продажу оружия Беларуси .

Fitch отмечает, что проводимая в Беларуси экономическая политика и недавняя эмиссия евробондов на международном рынке в определенной степени подкрепляют макроэкономическую стабильность и способность государства выполнять обязательства по обслуживанию долга в 2020 году на фоне текущего политического кризиса. В то же время усиление кризиса и неопределенность относительно того, как он будет разрешен, могут увеличить давление на запас внешней ликвидности и высокодолларизованный финансовый сектор (65% депозитов и 52% кредитов в секторе номинированы в иностранной валюте), снизить диверсификацию источников фондирования и сказаться на перспективах экономического роста.

Дальнейшее ухудшение политической ситуации и доверия внутри страны или продолжительное нарушение экономической деятельности может усилить девальвационное давление на белорусский рубль, негативно повлиять на финансовый сектор и привести к сокращению международных резервов. Это может негативно сказаться на улучшениях в плане макроэкономической стабильности, достигнутых в последние годы благодаря повышению согласованности монетарной и фискальной политики и политики в области заработной платы. В частности, отмечает агентство, инфляционное давление является сдержанным (годовая инфляция была на уровне 5,2% в июле), международные резервы были относительно стабильными (на уровне $8,9 млрд на 1 августа).

Забастовки в ключевых секторах экономики могут дополнительно сказаться на перспективах роста, которые в этом году уже испытали негативное влияние перебоев с поставками нефти и пандемии коронавируса. Согласно прогнозу Fitch на конец июня, ВВП Беларуси сократится на 5% в 2020 году, а затем, в 2021 году, возобновит рост, который составит 3,2%.

Объемы погашения валютного долга в августе-декабре 2020 года составляют $1,1 млрд и около 45% из этой суммы - это долг Минска перед Россией или кредиторами, связанными с правительством РФ. Размещение Беларусью в июне выпуска еврооблигаций на $1,25 млрд и запас валютных средств сглаживают краткосрочные риски, связанные с финансированием, и обеспечивают государству определенные возможности для поиска дополнительных источников финансирования, чтобы в 2021 году выплатить $1,9 млрд в счет погашения долга.

"Основными кредиторами Беларуси являются Россия и Китай, которые одними из первых направили президенту (Александру - ИФ) Лукашенко поздравления с результатами выборов", - отмечает Fitch.

Согласно официальным результатам, на президентских выборах, состоявшихся 9 августа, на новый срок был избран действующий президент Лукашенко, но эти результаты оспариваются оппозицией, которая заявляет о масштабных нарушениях. Беспорядки, вызванные электоральным процессом, существенно усилились за время, прошедшее со дня голосования. Оппозиционное движение, которое сформировало коалицию вокруг кандидатуры активистки Светланы Тихановской, призвало к всеобщей забастовке и новым выборам.

Теги: #fitch #рф #ес #беларусь
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