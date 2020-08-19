Политика

13:04 19.08.2020

Лукашенко пообещал разогнать координационный совет оппозиции

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Лукашенко пообещал разогнать координационный совет оппозиции

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал обеспечить метлами и лопатами членов Координационного совета оппозиции, который был создан сторонниками его соперницы на выборах Светланы Тихановской с целью транзита власти в стране.

"Создана так называемая "черная сотня" для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим", - заявил Лукашенко в среду на заседании Совета безопасности.

Президента цитирует госагентство БелТА.

"Хочу повторно напомнить: создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же "сотен" с целью захвата власти карается законом", - сказал Лукашенко.

Теги: #лукашенко #беларусь
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