Политика

11:12 18.08.2020

МИД Украины и Норвегии выразили готовность усилить взаимодействие в рамках ООН для восстановления территориальной целостности Украины

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МИД Украины и Норвегии выразили готовность усилить взаимодействие в рамках ООН для восстановления территориальной целостности Украины

Первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и посол Норвегии в Украине Эрик Сведал выразили готовность сторон усилить взаимодействие в рамках ООН с целью восстановления территориальной целостности Украины с учетом избрания Норвегии в состав Совета безопасности ООН на период 2021-2022 годов.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, в понедельник, 17 августа Джапарова приняла копии верительных грамот от новоназначенного посла Королевства Норвегии в Украине Эрика Сведала. В ходе встречи стороны обсудили пути дальнейшего укрепления украинско-норвежского межгосударственного партнерства и ситуацию во временно оккупированном Россией Крыму.

Так, посол Норвегии заверил в непризнании его страной незаконной попытки аннексии Крыма и дальнейшей поддержке европейских и евроатлантических стремлений Украины, а также процесса реализации системных реформ в государстве.

По словам Джапаровой, с целью противодействия со стороны международного сообщества шагам России особое внимание должно быть сфокусировано на ситуации во временно оккупированном Крыму.

"Инструментом такого взаимодействия рассматривается формализованная международная площадка – "Крымская платформа", призванная обеспечить координацию международных мероприятий на крымском направлении", - подчеркнула первая зам министра.

Помимо этого, Джапарова отметила важность эффективного взаимодействия с целью противодействия российским гибридным угрозам.

"Искажение Россией объективной ситуации во временно оккупированном Крыму, а также использование международных площадок и других демократических инструментов с целью легитимизации попытки аннексии Крыма не должны оставаться без внимания международного сообщества", - добавила она.

Также в ходе встречи Джапарова и посол Норвегии констатировали общий интерес к усилению двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества. В этом контексте стороны отметили важность проведения очередного заседания украинско-норвежской межправительственной комиссии по вопросам сотрудничества в области торговли, предпринимательства и экономики.

Теги: #оон #норвегия #украина #джапарова #мид
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