Политика

22:31 17.08.2020

Лукашенко не исключает реакции России на повторные выборы в Беларуси

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Лукашенко не исключает реакции России на повторные выборы в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает, что Россия может отреагировать на нестабильную ситуацию в республике, в том числе в случае проведения повторных выборов.

"Эти выборы, результаты их, мы пересматривать не будем. Потому что это требование не вас и не рабочих. Это требование там, сверху. И вас еще поставят в ланцуг от Вильнюса до Киева. Вы что хотите, чтобы еще и Россия отреагировала?", - заявил Лукашенко на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), которые собрались бастовать.

Видеофрагмент эмоционального диалога Лукашенко с рабочими завода показал телеканал Беларусь 1.

Обращаясь к работникам, президент порекомендовал: "Вы успокойтесь, работайте, а в январе мы с вами встретимся и вы мне скажете, что еще надо сделать".

Теги: #вмешательство #россия #выборы #беларусь
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