Политика

15:36 17.08.2020

Трамп считает своим главным соперником на выборах не Байдена, а СМИ

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Трамп считает своим главным соперником на выборах не Байдена, а СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что основную борьбу в преддверии ноябрьских выборов он ведет не столько со своим соперником от демократов Джо Байденом, сколько со СМИ.

"Мой самый серьезный соперник - это не Байден, а нечестная пресса", - сказал он в интервью Fox News.

Трамп отметил, что ежедневно должен противостоять поддерживающим Байдена американским СМИ. "Каждый день они бросают в меня "бомбы". Это делают нечестные журналисты", - заявил президент, добавив, что пока хорошо справляется.

По его словам, при этом "Байден даже не выходит из своего подвала, а они (СМИ) все равно активно пишут о нем". "Он даже не отвечает на вопросы журналистов", - добавил Трамп. Он напомнил, что сам почти ежедневно отвечает негативно относящимся к нему журналистам.

Теги: #сша #трамп
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