Политика

12:07 15.08.2020

Лукашенко намерен связаться с Путиным, поскольку видит в ситуации в Беларуси и угрозу России

1 мин читать
Лукашенко намерен связаться с Путиным, поскольку видит в ситуации в Беларуси и угрозу России

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет связаться со своим коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить сложившуюся в республике ситуацию, так как видит в ней угрозу не только Беларуси, но и России.

"Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси", - заявил Лукашенко в субботу. Его цитирует госагентство БелТА.

"Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак... Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились", - считает Лукашенко.

Теги: #лукашенко #россия #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:12 15.08.2020
Лукашенко заявил о появлении элементов внешнего вмешательства в события в Беларуси

Лукашенко заявил о появлении элементов внешнего вмешательства в события в Беларуси

12:07 15.08.2020
Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства Беларуси

Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства Беларуси

10:43 15.08.2020
Премьер-министры стран Балтии призвали провести в Беларуси новые президентские выборы

Премьер-министры стран Балтии призвали провести в Беларуси новые президентские выборы

10:04 15.08.2020
Зеленский о передаче "вагнеровцев" РФ: считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, неприемлемым в дружественных межгосударственных отношениях

Зеленский о передаче "вагнеровцев" РФ: считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, неприемлемым в дружественных межгосударственных отношениях

00:41 15.08.2020
Геращенко вновь подняла вопрос о необходимости переноса переговорной площадки ТКГ из Минска в нейтральную страну

Геращенко вновь подняла вопрос о необходимости переноса переговорной площадки ТКГ из Минска в нейтральную страну

23:32 14.08.2020
Возвращение Беларусью "вагнеровцев" в Россию является недружественным шагом

Возвращение Беларусью "вагнеровцев" в Россию является недружественным шагом

22:59 14.08.2020
Беларусь отказала во въезде евродепутату Бедрану

Беларусь отказала во въезде евродепутату Бедрану

21:48 14.08.2020
Профсоюзы Беларуси потребовали освободить граждан, не нарушавших общественный порядок во время протестных акций

Профсоюзы Беларуси потребовали освободить граждан, не нарушавших общественный порядок во время протестных акций

21:33 14.08.2020
Боррель объявил о начале работы над санкциями в отношении белорусских властей

Боррель объявил о начале работы над санкциями в отношении белорусских властей

20:25 14.08.2020
С передачей задержанных в Беларуси "вагнеровцев" в РФ предмет диалога об их экстрадиции исчерпывается – Енин

С передачей задержанных в Беларуси "вагнеровцев" в РФ предмет диалога об их экстрадиции исчерпывается – Енин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Лукашенко заявил о появлении элементов внешнего вмешательства в события в Беларуси

Зеленский о передаче "вагнеровцев" РФ: считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, неприемлемым в дружественных межгосударственных отношениях

Боррель объявил о начале работы над санкциями в отношении белорусских властей

Лукашенко заявил, что против Беларуси началась агрессия

Правительство обеспечило возможность иммиграции в Украину 5 тыс. беларуских ІТ-специалистов - глава Минцифры

ПОСЛЕДНЕЕ

Лукашенко заявил, что против Беларуси началась агрессия

Замруководителя ГУД будет контрактник, собеседование проведет и.о.руководителя – распоряжение Зеленского

Правительство обеспечило возможность иммиграции в Украину 5 тыс. беларуских ІТ-специалистов - глава Минцифры

Украина стремится приобщиться к аналитическому процессу формирования стратегического видения "НАТО-2030" - Стефанишина

Зеленский подписал законы о реформе патентного законодательства

Zelensky orders govt to provide Lebanon with humanitarian aid – decree

"Евросолидарность" требует созыва внеочередной сессии Рады из-за роста заболеваемости Covid-19

Президента просят учредить День памяти гражданских лиц, погибших в результате военных действий на Донбассе

Белорусский политик Цепкало надеется, что РФ поддержит позицию ЕС по Беларуси

Зеленский назвал ситуацию с перегрузкой фур недопустимой и призвал срочно организовать работу их по взвешиванию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА