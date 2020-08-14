Политика

18:28 14.08.2020

Украина стремится приобщиться к аналитическому процессу формирования стратегического видения "НАТО-2030" - Стефанишина

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Украина стремится приобщиться к аналитическому процессу формирования стратегического видения "НАТО-2030" - Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляет, что Украина стремится приобщиться к аналитическому процессу формирования стратегического видения будущего развития Альянса "НАТО-2030".

"После того, как взнос Украины в мировую безопасность был признан НАТО предоставлением нашей стране статуса партнера с расширенными возможностями, очевидным становится и следующий шаг - наше стремление приобщиться к аналитическому процессу формирования стратегического видения будущего развития Альянса "НАТО-2030" (NATO reflection process). Эта концепция будет определять развитие Альянса в течение следующих 10 лет", - написала Стефанишина в колонке для интернет-издания "Европейская правда".

По ее словам, речь идет не только о расширении Альянса, но и в смысле создания действенной архитектуры евроатлантической и мировой безопасности, где будут отражены вызовы, появившиеся в предыдущие годы.

"Мы обсуждали важность привлечения украинской стороны к этому процессу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во время моего визита в Брюссель. С нашей точки зрения, логично формировать Стратегическую концепцию "НАТО-2030" с учетом опыта, возможностей и стратегической роли Украины в сохранении безопасности на европейском континенте и в мире в целом, а также детализации евроатлантического движения страны", - добавила Стефанишина.

Теги: #стефанишина #украина #нато
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