Политика

16:28 14.08.2020

Белорусский политик Цепкало надеется, что РФ поддержит позицию ЕС по Беларуси

2 мин читать
Белорусский политик Цепкало надеется, что РФ поддержит позицию ЕС по Беларуси

Белорусский политик, экс-руководитель Белорусского парка высоких технологий Валерий Цепкало высказал надежду, что РФ поддержит позицию Европейского союза в отношении протестов в Республике Беларусь.

"Мы очень надеемся, что Россия присоединится и тоже выступит с Евросоюзом. Мы предоставим им (РФ - ИФ) информацию, поскольку они не обладают всей ее полнотой, покажем доказательства, расскажем, как все это было. Пусть Россия тоже делает заключение и тоже участвует в процессе. Исключать ее из процесса, кстати, как и Украину, тоже неправильно", - сказал Цепкало в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, несмотря на признание президентом РФ Владимиром Путиным результатов выборов в Беларуси, нужно продолжать доносить до российской общественности информацию о фальсификациях на выборах стране.

"В России, с одной стороны, Путин сразу признал и поздравил Лукашенко с победой. С другой стороны, все-таки общественное мнение в РФ не такое уж единое. Я думаю, что РФ в любом случае надо привлекать. Мы просто должны публиковать факты, показывать их российской общественности. Этим я и занимался, когда был в России, встречался с СМИ и пытался показать россиянам, что вообще происходит в Беларуси", - сказал политик.

"То, что происходит сейчас – это жесть вообще, но я им показал, как с самого начала шел процесс фальсификаций. Сейчас, я думаю, у них уже и у самих будет постепенно формироваться представление в отношении того, что происходит", - добавил Цепкало.


Полный текст интервью Цепкало будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #рф #ес #цепкало #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:35 14.08.2020
Валерий Цепкало: Мы будем собирать данные о преступлениях Лукашенко и подавать иск в суд в Гааге

Валерий Цепкало: Мы будем собирать данные о преступлениях Лукашенко и подавать иск в суд в Гааге

16:31 14.08.2020
Часть Минского тракторного завода остановила работу из-за митинга

Часть Минского тракторного завода остановила работу из-за митинга

16:23 14.08.2020
Цепкало заявил о создании сайта, где будут публиковать личные данные принимавших участие в фальсификации выборов в Беларуси членов избиркомов и применявших силу бойцов ОМОН

Цепкало заявил о создании сайта, где будут публиковать личные данные принимавших участие в фальсификации выборов в Беларуси членов избиркомов и применявших силу бойцов ОМОН

15:55 14.08.2020
Белорусский политик Цепкало создал в Украине фонд помощи пострадавшим во время протестов в Беларуси

Белорусский политик Цепкало создал в Украине фонд помощи пострадавшим во время протестов в Беларуси

15:05 14.08.2020
Макрон и Меркель обсудят Ливан, Беларусь, ситуацию в Восточном Средиземноморье и противодействие COVID-19 на следующей неделе

Макрон и Меркель обсудят Ливан, Беларусь, ситуацию в Восточном Средиземноморье и противодействие COVID-19 на следующей неделе

14:55 14.08.2020
За Лукашенко на выборах президента проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую - 10,12% - ЦИК Беларуси

За Лукашенко на выборах президента проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую - 10,12% - ЦИК Беларуси

14:34 14.08.2020
Литовский президент не считает Лукашенко легитимным главой Беларуси, опасается "полной интеграции" соседней республики в РФ

Литовский президент не считает Лукашенко легитимным главой Беларуси, опасается "полной интеграции" соседней республики в РФ

14:17 14.08.2020
Кулеба о поездке Зеленского в Беларусь: пока ситуация не стабилизируется, опрометчиво объявлять какие-то визиты

Кулеба о поездке Зеленского в Беларусь: пока ситуация не стабилизируется, опрометчиво объявлять какие-то визиты

13:57 14.08.2020
В белорусских городах проходят акции протеста

В белорусских городах проходят акции протеста

13:43 14.08.2020
Соседние Беларусь, Польша, Словакия, Венгрия - в "зеленой" зоне по COVID-19, Румыния, Молдова, РФ – в "красной" – данные Минздрава

Соседние Беларусь, Польша, Словакия, Венгрия - в "зеленой" зоне по COVID-19, Румыния, Молдова, РФ – в "красной" – данные Минздрава

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цепкало заявил о создании сайта, где будут публиковать личные данные принимавших участие в фальсификации выборов в Беларуси членов избиркомов и применявших силу бойцов ОМОН

Зеленский поручил Кабмину безотлагательно оказать гуманитарную помощь Ливану – указ

Белорусский политик Цепкало создал в Украине фонд помощи пострадавшим во время протестов в Беларуси

Зеленский заявляет, что Украина находится на грани второй волны COVID-19 и призвал усилить информкампанию по противодействию распространению болезни

Тихановская считает, что за нее проголосовали до 70% избирателей

ПОСЛЕДНЕЕ

Zelensky orders govt to provide Lebanon with humanitarian aid – decree

"Евросолидарность" требует созыва внеочередной сессии Рады из-за роста заболеваемости Covid-19

Президента просят учредить День памяти гражданских лиц, погибших в результате военных действий на Донбассе

Зеленский назвал ситуацию с перегрузкой фур недопустимой и призвал срочно организовать работу их по взвешиванию

Зеленский поручил Кабмину безотлагательно оказать гуманитарную помощь Ливану – указ

Глава "Укроборонпрома" Абромавичус предложил президенту своего преемника и напомнил об отсутствии у вице-премьера права на кадровые назначения

Зеленский заявляет, что Украина находится на грани второй волны COVID-19 и призвал усилить информкампанию по противодействию распространению болезни

Еврокомиссия подтверждает несогласие с санкциями США в связи с "Северным потоком 2"

Зеленский и Нетаньяху обсудили обстановку на Донбассе, ситуацию с коронавирусом и активизацию украинско-израильского торгового сотрудничества

Гендиректор "Укрпошты" Смелянский просит Зеленского вывести его из состава набсовета "Укроборонпрома"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА