Белорусский политик Цепкало надеется, что РФ поддержит позицию ЕС по Беларуси

Белорусский политик, экс-руководитель Белорусского парка высоких технологий Валерий Цепкало высказал надежду, что РФ поддержит позицию Европейского союза в отношении протестов в Республике Беларусь.

"Мы очень надеемся, что Россия присоединится и тоже выступит с Евросоюзом. Мы предоставим им (РФ - ИФ) информацию, поскольку они не обладают всей ее полнотой, покажем доказательства, расскажем, как все это было. Пусть Россия тоже делает заключение и тоже участвует в процессе. Исключать ее из процесса, кстати, как и Украину, тоже неправильно", - сказал Цепкало в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, несмотря на признание президентом РФ Владимиром Путиным результатов выборов в Беларуси, нужно продолжать доносить до российской общественности информацию о фальсификациях на выборах стране.

"В России, с одной стороны, Путин сразу признал и поздравил Лукашенко с победой. С другой стороны, все-таки общественное мнение в РФ не такое уж единое. Я думаю, что РФ в любом случае надо привлекать. Мы просто должны публиковать факты, показывать их российской общественности. Этим я и занимался, когда был в России, встречался с СМИ и пытался показать россиянам, что вообще происходит в Беларуси", - сказал политик.

"То, что происходит сейчас – это жесть вообще, но я им показал, как с самого начала шел процесс фальсификаций. Сейчас, я думаю, у них уже и у самих будет постепенно формироваться представление в отношении того, что происходит", - добавил Цепкало.



Полный текст интервью Цепкало будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".