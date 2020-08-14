Зеленский и Нетаньяху обсудили обстановку на Донбассе, ситуацию с коронавирусом и активизацию украинско-израильского торгового сотрудничества

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого стороны обсудили обстановку на Донбассе, ситуацию с коронавирусом и разработку израильской вакцины от него, а также активизацию торгового сотрудничества между странами.

"В начале разговора глава израильского правительства приветствовал достигнутые договоренности по установлению всеобъемлющего режима прекращения огня на линии разграничения на востоке Украины и прогресс в выполнении Минских соглашений", - сообщает в пятницу пресс-служба главы Украинского государства.

Зеленский проинформировал собеседника об обстановке с безопасностью и гуманитарной ситуации на Донбассе. Он также поздравил израильского премьера с важным для региональной безопасности событием - достижением договоренностей о нормализации отношений между Государством Израиль и Объединенными Арабскими Эмиратами.

"Это - историческое достижение и яркий пример возможностей диалога и дипломатии, которому могут последовать другие страны региона", - сказал Зеленский.

Нетаньяху отметил, что Израиль заключил не первого мирное соглашение с арабской страной, и выразил надежду, что будут и другие мирные соглашения и в конце концов в регионе воцарится мир.

Стороны также обсудили меры, принимаемые правительствами двух стран для борьбы с пандемией COVID-19. Зеленский проинформировал собеседника о том, что в Украине за сутки зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости коронавирусной болезнью и в стране действует адаптивный карантинный режим.

Президент Украины также отметил заинтересованность украинской стороны в закупке израильской вакцины против коронавируса, которая сейчас проходит испытания в Израиле, для своих граждан.

"Украина должна быть среди друзей Израиля, которые первыми смогут приобщиться к исследованию и использованию вакцины", - отметил он.

Во время разговора были также обсуждали активизацию торгового сотрудничества между Украиной и Израилем.

Нетаньяху сообщил, что его правительство в ближайшее время завершить ратификацию Соглашения о свободной торговле между Израилем и Украиной. Зеленский приветствовал этот долгожданный шаг.

Он также рассказал, что Кабинет министров Украины работает над тем, чтобы предоставить праздникам Песах, Ханука и Рош га-Шана государственного статуса.

Зеленский пригласил Нетаньяху посетить Украину с визитом. В ответ глава израильского правительства отметил, что будет рад видеть главу Украинского государства с визитом в Израиле.