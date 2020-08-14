Политика

14:17 14.08.2020

Кулеба о поездке Зеленского в Беларусь: пока ситуация не стабилизируется, опрометчиво объявлять какие-то визиты

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Кулеба о поездке Зеленского в Беларусь: пока ситуация не стабилизируется, опрометчиво объявлять какие-то визиты

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, то до стабилизации ситуации в Беларуси опрометчиво говорить о визите в республику президента Украины Владимира Зеленского.

"Пока ситуация в Беларуси не стабилизируется, было бы опрометчивым объявлять какие-то визиты или инициативы. Сейчас главная задача - с минимальными потерями стабилизировать ситуацию в Беларуси и наладить диалог между белорусскими властями и белорусским обществом. Очевидно для всех, что этот диалог нужен. И мы представляем страну, в которой право на мирный протест является бесспорным", - сказал Кулеба в интервью "UA: Украинское радио" в пятницу, отвечая на вопрос, снят ли с повестки дня визит президента Зеленского в Беларусь.

Министр также добавил, что у Украины в этом контексте есть своя история, подчеркнув, что в каждой стране есть своя специфика, и, очевидно, нужно начинать разговаривать и искать выход из сложившейся в Беларуси ситуации.

Как отметил глава МИД, Беларусь – не просто сосед, а партнер и страна, с народом которой Украину многое связывает.

"И второй элемент: очень серьезные размышления внешнеполитического характера, военного характера. И мы должны четко держать в голове ответы на вопрос: что произойдет с Беларусью, если власть этого государства максимально ослабнет и окажется в тупике. Поэтому мы подходим принципиально, но взвешенно к оценке событий в Беларуси", - подчеркнул Кулеба.

Теги: #кулеба #зеленский #беларусь
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