Политика

14:20 13.08.2020

Украина может предложить Швеции стать площадкой для переговоров по Донбассу, допускает Кравчук

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Украина может предложить Швеции стать площадкой для переговоров по Донбассу, допускает Кравчук

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Беларуси.

"Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы будем искать другое место. Сначала были не Минские соглашения. Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство. Та же Швеция. Можем их попросить. Это – возможно", - сказал он в интервью "Украинскому радио", которое было опубликовано в четверг.

Теги: #швеция #ткг #кравчук #беларусь
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