Политика

18:36 12.08.2020

В Украине наблюдается наплыв дезинформации для подрыва проводимых реформ и отношений с Западом - временный поверенный в делах США в Украине

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В Украине наблюдается наплыв дезинформации для подрыва проводимых реформ и отношений с Западом - временный поверенный в делах США в Украине

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявляет о наплыве дезинформации, направленной на подрыв важных и успешных реформ, которые Украина проводила со времен Революции достоинства, и над выполнением которых сейчас работает президент Владимир Зеленский.

"Для защиты своих экономических интересов злонамеренные субъекты атакуют правоохранительные и регулятивные органы и ослабляют корпоративное управление, одновременно пытаясь сохранить коррупционные схемы, которые высасывают деньги из государственного бюджета в пользу нескольких лиц", - говорится в статье Квин, опубликованной на сайте посольства США в Украине в среду.

По ее словам, сегодня дезинформация является вызовом, с которым сталкиваются все демократии и их граждане. "Когда демократические правительства поддерживают свободу слова, некоторые злобные субъекты - внутренние и иностранные - распространяют откровенную ложь или сильно искажают информацию для продвижения своих личных целей. В то время как украинцы отважно защищают суверенитет и территориальную целостность своей страны на передовой на Донбассе, Украина не может позволить распространение информационной агрессии", - отмечает дипломат.

Квин также пишет о попытках ряда сил вогнать клин между Украиной и ее демократическими союзниками. Она опровергла тезис о том, что Запад стремится управлять Украиной или преследует собственные интересы. "Это лживая теория, распространяемая теми, кто не хочет видеть, чтобы Украина реализовала свой полный потенциал как богатая, преуспевающая демократия, которая в полной мере использует талант и творчество своего народа. Поддержка Соединенными Штатами стремления Украины быть сильной, независимой, богатой и выносливой обусловлена нашим убеждением, что целостная Европа, свободная и мирная, отвечает интересам всех нас", - подчеркнула она.

Временный поверенный в делах США также отмечает, что значительная часть таких материалов исходят непосредственно из российских источников. "Мы недавно видели, как давняя российская дезинформация и откровенная ложь о тайных американских биолабораториях вновь была запущена одновременно в Грузии и Украине - в двух демократических странах, которые проводят реформы и развивают тесные связи с Западом. Мы также видели, как некоторые известные украинцы и украинские СМИ ложно обвиняли реформаторских партнеров Запада в нецелевом использовании средств помощи", - отметила дипломат.

Она отметила важность того, чтобы все граждане имели навыки различать обоснованную критическую журналистику от необоснованной лжи. "Граждане также могут принять меры в защиту себя и своей демократии от дезинформации путем критического мышления, использования разнообразного спектра СМИ и поиска этических и беспристрастных источников информации. Сегодня в Украине работает много таких уважаемых журналистов и СМИ. Не позволяйте, чтобы их голоса были заглушены теми, кто имеет больше денег, больше политического влияния, или теми, кого поддерживают недружественные внешние силы", - резюмировала Квин.

Теги: #сша #дезинформация #украина #квин
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