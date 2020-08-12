Политика

14:48 12.08.2020

Кабмин назначил Шевченко замминистра культуры и Ярмистого первым замглавы УИНП

1 мин читать
Кабмин назначил Шевченко замминистра культуры и Ярмистого первым замглавы УИНП

 

 Кабинет министров Украины назначил Тараса Шевченко заместителем министра культуры и информационной политики и Максима Ярмистого первым заместителем главы Украинского института национальной памяти, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений. Назначил Шевченко Тараса Сергеевича заместителем министра культуры и информационной политики Украины", - написал Мокан на своей странице в социальной сети Facebook.

Шевченко является юристом и общественным деятелем, директором общественной организации "Центр демократии и верховенства права".

Кроме того, Кабмин назначил Максима Ярмистого на вакантную должность первого заместителя главы Украинского института наципамяти путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

До этого Ярмистый был заместителем министра образования и науки Украины.

Теги: #шевченко #кадры #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:02 12.08.2020
Кабмин обновил критерии определения уровня эпидопасности по COVID-19

Кабмин обновил критерии определения уровня эпидопасности по COVID-19

14:49 12.08.2020
Кабмин изменил порядок использования средств по программе "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями"

Кабмин изменил порядок использования средств по программе "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями"

14:48 12.08.2020
Кабмин разрешил отвести 2,3 га земли в Полтавской области под строительство дороги Киев – Харьков – Довжанский

Кабмин разрешил отвести 2,3 га земли в Полтавской области под строительство дороги Киев – Харьков – Довжанский

14:27 12.08.2020
Кабмин разрешил Минюсту в 2020г закупить по переговорной процедуре юруслуги по искам "Украина против России"

Кабмин разрешил Минюсту в 2020г закупить по переговорной процедуре юруслуги по искам "Украина против России"

14:13 12.08.2020
Кабмин создал межведомственную рабгруппу содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилстроительства

Кабмин создал межведомственную рабгруппу содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилстроительства

12:09 12.08.2020
Правительство не будет рекомендовать кандидатуру Мищенко на должность главы Кировоградской ОГА – Немчинов

Правительство не будет рекомендовать кандидатуру Мищенко на должность главы Кировоградской ОГА – Немчинов

11:02 12.08.2020
Кабмин допускает приватизацию до 50% акций "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпошты", предлагает запретить продажу "Энергоатома" и "Укрэнерго"

Кабмин допускает приватизацию до 50% акций "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпошты", предлагает запретить продажу "Энергоатома" и "Укрэнерго"

10:30 12.08.2020
Кабмин наработал предварительные предложения по участию Украины в Европейском зеленом соглашении

Кабмин наработал предварительные предложения по участию Украины в Европейском зеленом соглашении

13:29 11.08.2020
В Умань в 2020 году может прибыть 5-10 тыс хасидов – министр Кабмина

В Умань в 2020 году может прибыть 5-10 тыс хасидов – министр Кабмина

12:50 11.08.2020
НСЗУ ожидает от Кабмина изменения методики расчета суммы договора двух киевских клиник

НСЗУ ожидает от Кабмина изменения методики расчета суммы договора двух киевских клиник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Офис генпрокурора направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 задержанных "вагнеровцев"

Кабмин обновил критерии определения уровня эпидопасности по COVID-19

Боррель созывает внеочередное совещание Совета ЕС, который обсудит выборы в Беларуси

Камала Харрис станет кандидатом в вице-президенты США от демократов

Глава ЦИК: если вовремя поступят новые выводы Донецкой и Луганской ВГА о проведении местных выборов в 18 громадах, то они там могут пройти даже 25 октября

ПОСЛЕДНЕЕ

Офис генпрокурора направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 задержанных "вагнеровцев"

Кулеба о результатах выборов президента Беларуси: оценки мы пока не давали, следим за процессом

Лукашенко созвал совещание по вопросам безопасности и защиты конституционного строя

"Наш край" Сумщины примет участие в выборах в советы всех уровней во главе с Деркачом

За Кернеса готовы проголосовать во втором туре выборов мэра Харькова более половины горожан – опрос

МИД Украины передало МИД России ноту протеста в связи с проведением ЧФ РФ незаконных военных учений в оккупированном Крыму

В Беларуси во время протестов избили фотокорреспондента-украинца и задержали 9 граждан Украины – МИД

Боррель созывает внеочередное совещание Совета ЕС, который обсудит выборы в Беларуси

Глава МИД Литвы анонсировал скорое заявление приехавшей в его страну Тихановской по ситуации в Беларуси

СК Беларуси подозревает россиян Важенкова и Рогова в участии в беспорядках

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА