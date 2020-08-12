Кабмин назначил Шевченко замминистра культуры и Ярмистого первым замглавы УИНП

Кабинет министров Украины назначил Тараса Шевченко заместителем министра культуры и информационной политики и Максима Ярмистого первым заместителем главы Украинского института национальной памяти, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений. Назначил Шевченко Тараса Сергеевича заместителем министра культуры и информационной политики Украины", - написал Мокан на своей странице в социальной сети Facebook.

Шевченко является юристом и общественным деятелем, директором общественной организации "Центр демократии и верховенства права".

Кроме того, Кабмин назначил Максима Ярмистого на вакантную должность первого заместителя главы Украинского института наципамяти путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

До этого Ярмистый был заместителем министра образования и науки Украины.