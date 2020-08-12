Кабмин создал межведомственную рабгруппу содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилстроительства

Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Основными задачами рабочей группы является содействие координации действий центральных органов исполнительной власти по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилстроительства.

Кроме того, задачей является определение путей, механизмов и способов решения проблемных вопросов, возникающих в сфере защиты интересов инвесторов объектов незавершенного жилстроительства, а также разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в данной сфере.

Сопредседателями рабочей группы по должности являются первый заместитель министра развития громад и территорий и замминистра внутренних дел.