Глава МИД Литвы анонсировал скорое заявление приехавшей в его страну Тихановской по ситуации в Беларуси

Прибывшая в Литву кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская чувствует себя хорошо и в скором времени прокомментирует ситуацию, сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Я говорил со Светланой Тихановской. Она настроена хорошо. Она выскажется о ситуации в скором времени", - написал Линкявичюс в среду в твиттере.

Накануне Линкявичус сообщил, что Тихановская приехала в Литву. Позднее выезд Тихановской из Беларуси официально подтвердил погранкомитет республики.

Президент Литвы Гитанас Науседа в тот же день сообщил, что Евросоюз рассматривает возможность направить представителя для переговоров с властями Беларуси. Он сообщил, что обсудил эту идею с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. По словам президента, обсуждались возможности провести встречу ЕС на уровне лидеров или министров по ситуации в Беларуси.