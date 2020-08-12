Политика

09:41 12.08.2020

СК Беларуси подозревает россиян Важенкова и Рогова в участии в беспорядках

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СК Беларуси подозревает россиян Важенкова и Рогова в участии в беспорядках

Следственный комитет Беларуси подтвердил задержание в Минске 11 августа российских граждан Артема Важенкова и Игоря Рогова, они подозреваются в участии в массовых беспорядках, сообщает госагентство БелТА

"Данные граждане были задержаны в Минске в 2:00 11 августа в районе универсама "Рига" с внешними признаками алкогольного опьянения. В данный момент они находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу, возбужденному УСК по г.Минску по признакам ч.2. ст.293 УК (участие в массовых беспорядках)", - приводит агентство информацию СК.

Во вторник БелТА опубликовало запись, на которой несколько сильно избитых молодых людей лежат в наручниках на земле и на камеру говорят, что прибыли в Белоруссию с туристической целью.

Позже появилась информация, что люди на данной записи - это Важенков и Рогов, координаторы организации "Открытая Россия".

"Мы обнаружили их на видеозаписи госагентства "БелТА", где говориться, что задержаны "провокаторы беспорядков". Судя по видео, их задерживал ОМОН. Наши координаторы ни в чём не участвовали. Они приехали наблюдать за выборами в Беларусь", - говорилось в заявлении "Открытой России".

Акции протеста и стычки их участников с сотрудниками правоохранительных структур проходили в Минске, а также в ряде городов три ночи подряд. Протест вызвало оглашение итогов выборов президента, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

В ходе акций протеста один человек погиб, более сотни (включая сотрудников правоохранительных органов) ранены. МВД сообщило о задержании свыше 3 тыс. человек в ночь на 10 августа, и более 2 тыс. - в ночь на 11 августа.

В ходе протестов также были задержаны несколько российских журналистов.

Теги: #рф #протесты #выборы #беларусь
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