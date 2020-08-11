Штаб Тихановской призвал власти Беларуси к диалогу о "мирной передаче власти народу"

Штаб Светланы Тихановской призвал власти Беларуси не применять насилие против протестующих и начать диалог для "мирной передачи власти народу".

"Мы предлагаем начать диалог о мирной передаче власти народу без насилия и потрясений", - говорится в заявлении штаба, размещённом на телеграм-канале "Страна для жизни" во вторник.

"Мы поддерживаем всех, кто протестует против фальсификаций и борется за свои права мирными способами. Мы солидарны со всеми, кто отстаивает свое право на лучшее будущее для себя и своих детей",- отмечается в документе.

"Мы против насилия и просим власти не применять насилие против мирных граждан",- добавили в штабе Тихановской.

Акции протеста и стычки их участников с сотрудниками правоохранительных структур в Беларуси прошли вторую ночь подряд после того, как на прошедших 9 августа выборах президента, по предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

Около сотни человек - 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц - пострадали, по данным МВД Беларуси, в ходе столкновений в ночь на понедельник. В ночь на вторник это ведомство сообщило об одном погибшем. При этом пострадал 21 сотрудник органов правопорядка. За участие в несанкционированных акциях за двое суток были задержаны порядка 5 тыс. человек.

Утром во вторник стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и в настоящий момент находится в Литве.