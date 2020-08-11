Политика

15:13 11.08.2020

Москаль обжаловал в суде постановление об укрупнении районов

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Москаль обжаловал в суде постановление об укрупнении районов

Глава общественной организации "Народ Украины против коррупции", экс-глава Закарпатской и Луганской областных государственных администраций Геннадий Москаль обжаловал в Киевском окружном административном суде постановление Верховной Рады от 17 июля "Об образовании и ликвидации районов", - сообщается на сайте политика.

В административном иске отмечается, что Верховная Рада, принимая соответствующее постановление "Об образовании и ликвидации районов" №807-IX, нарушила нормы Конституции и законов Украины, согласно которой к полномочиям парламента относится образование и ликвидация районов, а также установление границ районов.

"При принятии данного постановления Верховная Рада не установила границ новосозданных районов, а также постановила, что во новосозданные районы входят городские, поселковые и сельские территориальные громады, которые утверждены Кабинетом министров Украины", - говорится в иске.

Москаль также призвал жителей ликвидируемых районов защищать свои права и присоединяться к иску.

Как сообщалось, Верховная Рада 17 июля 238 голосами приняла постановление №3650 "О создании и ликвидации районов", которым реформируется субрегиональный уровень административно-территориального устройства Украины и вместо существующих 490 районов создается 136 укрупненных (из них 17 на временно оккупированной территории АРК, Донецкой и Луганской областей). Документом устанавливается, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных громад, входящих в состав соответствующего района.

Выборы депутатов районных советов районов, ликвидированных в соответствии с принятием данного постановления, проводиться не будут. Постановлением предусмотрено, что ликвидация и образование районов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей будет проводиться по возвращению этих территорий под юрисдикцию Украины.

Теги: #районы #москаль #суд
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