ЦИК установила несоответствие некоторых кандидатур, внесенных в состав теризбиркомов, требованиям Избирательного кодекса

Центральная избирательная комиссия установила несоответствие отдельных кандидатур, внесенных в состав территориальных избирательных комиссий (ТИК), требованиям Избирательного кодекса Украины и отклонила их.

Как сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК, Комиссия в напряженном режиме завершила обработки почти 28 тыс. представлений кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, что позволило перейти к первому из трех следующих этапов формирования состава ТИК.

"Комиссия, начав заседание, установила несоответствие отдельных кандидатур, внесенных в состав областных, районных (кроме районов в АР Крым), городских (кроме городов в АР Крым), районных в городе Киеве избирательных комиссий, требованиям Избирательного кодекса Украины и отклонила их", - говорится в сообщении.

Так, в ЦИК поступили представления местных организаций политических партий, о создании депутатских фракций которых объявлено на первой сессии Верховной Рады текущего созыва вместе с приложенными к ним документами по кандидатурам в состав ТИК, а также местных организаций политических партий "Солидарность женщин Украины" и "За будущее", которые заключили соглашение о политическом сотрудничестве на местных выборах с депутатской группой, о создании которой было объявлено на сессии парламента не позднее 1 января года, в котором происходят выборы.

Рассмотрев указанные представления, ЦИК установила, что некоторыми субъектами представления кандидатур в состав ТИК были одновременно внесены одни и те же лица, но не подтверждено предоставление такими лицами согласия на участие в работе избирательной комиссии от соответствующего субъекта представления кандидатур, а также - лиц, не имеющих права голоса и, которые являются должностными и служебными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления, сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, в состав отдельных ТИК были внесены кандидатуры ненадлежащими субъектами их представления, вне установленных Кодексом сроков или в большем количестве.

Также отдельные представления внесены не по форме, установленной ЦИК, и/или они не содержали предусмотренных Кодексом сведений.

Также по результатам проведенной в соответствии с законом Украины "О Государственном реестре избирателей" проверки было установлено, что некоторыми субъектами представления внесены кандидатуры, которые по данным Госреестра, умерли или признаны судом недееспособными.