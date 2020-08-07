Подготовленный на подпись президента закон об упрощениях для ФЛП отличается от принятой в Раде версии - Южанина

Подготовленный на подпись президента текст закона об упрощениях для ФЛП №786 (законопроект №2524) не соответствует проголосованной в парламента версии, в частности, относительно отмены бумажной книги учета доходов, сообщила народный депутат Нина Южанина ("Европейская солидарность").

"Так вот, предприниматели на упрощенной системе налогообложения боролись за сохранение книги по установленной норме (и не против заменить ее на электронный вид). Но поправкой 85 была предусмотрена отмена такой книги, что давало бы основания говорить о необходимости тотальной фискализации плательщиков единого налога (такие намерения власти), которая и книгу заменит, и обеспечит контроль деятельности со стороны контролирующего органа", - написала Южанина в Facebook в пятницу.

"Поэтому по моему предложению поправка 85 была поставлена на подтверждение и не поддержана залом. А это означает сохранение книги учета с возможностью ее ведения в электронном виде", - подчеркнула она.

Народный депутат указывает, что во время подготовки текст принятого закона был искажен.

"Однако вопреки регламенту во время подготовки текста принятого закона на подпись главе парламента и президенту главой профильного комитета был сфальсифицирован текст закона и сознательно скомпилирована редакция изменений по ведению книги учета плательщиками единого налога из двух других поправок", - написала Южанина.

Парламентарий обратилась к спикеру Дмитрию Разумкову, а также в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями.

В свою очередь, один из авторов законопроекта, народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") отметил: "Аж не верится, что, наконец, будет поколение ФЛП, для которого бумажная книга учета будет такой же диковинкой, как и дисковый телефон для современных детей".

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон с изменениями в Налоговый кодекс о функционировании электронного кабинета и упрощении работы физических лиц-предпринимателей (законопроект №2524) 14 июля. Ко второму чтению в текст документа были предложены поправки, также касающиеся изменений Налогового кодекса, связанные с законом №466. Однако, по инициативе Нины Южаниной, ряд этих поправок был поставлен на подтверждение и не был поддержан в зале.

5 августа закон подписал президент Владимир Зеленский, а с 8 августа, после его публикации в официальном издании, он должен вступить в силу.