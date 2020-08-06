Политика

19:22 06.08.2020

Сенаторы США предупредили германский порт Мукран о неизбежности санкций в связи с "Северным потоком 2"

2 мин читать
Сенаторы США предупредили германский порт Мукран о неизбежности санкций в связи с "Северным потоком 2"

Американские сенаторы-республиканцы Тэд Круз, Том Коттон и Рон Джонсон предупредили германскую компанию Fahrhafen Sassnitz GmbH, которая управляет портом Мукран, о том, что она может подпасть под санкции, связанные с проектом "Северный поток 2".

В порту Мукран складированы трубы, необходимые для реализации проекта "Северный поток 2".

"Это послание является формальным оповещением о риске введения экономических санкций в отношении Fahrhafen Sassnitz GmbH и порта Мукран, а также в отношении руководства, держателей акций и сотрудников (компании и порта). Эти потенциально фатальные санкции могут отрезать компанию Fahrhafen Sassnitz GmbH от США финансово и коммерчески", - написали сенаторы.

По их словам, единственным возможным ответственным шагом в действиях Fahrhafen Sassnitz GmbH является прекращение предоставления товаров, услуг, обеспечения и поддержки проекта "Северный поток 2".

"Без сомнения, поддержка, которую вы оказываете судам "Фортуна" и "Академик Черский", подпадет под санкции в тот момент, когда одно из этих судов либо погрузит трубу в воду, сооружая "Северный поток 2", либо будет привлечено к любой другой деятельности, связанной с укладыванием труб, и имеющей отношение к проекту", - говорится в послании, размешенном на сайте сенатора Тэда Круза.

"Законодательство требует, чтобы президент (США) выпустил соответствующие предписания", - отмечается в нем.

Проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год, принятый в Сенате, в частности, предусматривает ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В проекте предлагается ужесточить уже существующие санкции.

В частности, проект предусматривает санкции за "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопроводов, "предоставление страхования и перестрахования", а также услуг или помещений для "технической модернизации" судов, связанных со строительством газопровода.

Теги: #сша #законопроект #предупреждение #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:42 06.08.2020
Uber покупает британского разработчика ПО для таксистов Autocab

Uber покупает британского разработчика ПО для таксистов Autocab

19:19 06.08.2020
Зеленский внес в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты

Зеленский внес в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты

18:33 06.08.2020
США могут ввести пошлины на стальные бесшовные трубы из спецсталей из Украины около 43%, из РФ 41%-273%, Чехии до 52% и Кореи до 131,3%

США могут ввести пошлины на стальные бесшовные трубы из спецсталей из Украины около 43%, из РФ 41%-273%, Чехии до 52% и Кореи до 131,3%

14:11 06.08.2020
В Лос-Анджелесе будут отключать электричество и воду в домах с тайными вечеринками в период пандемии

В Лос-Анджелесе будут отключать электричество и воду в домах с тайными вечеринками в период пандемии

10:09 06.08.2020
Украину на многонациональных учениях "Saber Junction - 2020" в Германии представляют львовские десантники

Украину на многонациональных учениях "Saber Junction - 2020" в Германии представляют львовские десантники

07:50 06.08.2020
Политика Китая требует жестких ответов - шеф Пентагона

Политика Китая требует жестких ответов - шеф Пентагона

06:43 06.08.2020
Штаб Трампа обвинил Twitter и Facebook в предвзятости

Штаб Трампа обвинил Twitter и Facebook в предвзятости

03:44 06.08.2020
США выясняют причину взрывов в Бейруте, не исключают, что это нападение – Трамп

США выясняют причину взрывов в Бейруте, не исключают, что это нападение – Трамп

16:41 05.08.2020
В Китае начались испытания на добровольцах разработанной совместно с ФРГ вакцины от COVID-19

В Китае начались испытания на добровольцах разработанной совместно с ФРГ вакцины от COVID-19

09:17 05.08.2020
Доллар дешевеет на ожиданиях дальнейшего смягчения политики Федрезервом в отсутствие новых бюджетных стимулов

Доллар дешевеет на ожиданиях дальнейшего смягчения политики Федрезервом в отсутствие новых бюджетных стимулов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский призвал Шмыгаля оценить влияние на экономическую безопасность Украины приватизации или продажи акций стратегических предприятий, в частности, "Мотор Сичи"

Нацполиция теперь может внедрять "тайных агентов" для разоблачения системы подкупа избирателей - Айвазовская

Президент в четверг внесет в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн

"Голос" закрепил своих нардепов за областями для работы на выборах в местных штабах - Рудик

"Слуга народа" запускает предвыборную кампанию под слоганом "Украина - это ты" – нардеп Кравчук

ПОСЛЕДНЕЕ

Раздача кандидатом денег, продуктов, алкоголя и табачных изделий будет трактоваться как подкуп, а ответственность понесут и кандидат, и избиратель - Айвазовская

"ОПОРА" призывает Раду исправить техническую ошибку в Избирательном кодексе, делающую незаконной раздачу агитматериалов дороже 1,02 грн

Шмигалю поручено лично проинформировать президента о мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций, подобных случившемуся в Бейруте

Зеленский призвал Шмыгаля оценить влияние на экономическую безопасность Украины приватизации или продажи акций стратегических предприятий, в частности, "Мотор Сичи"

Проходной рейтинг на выборах в Раду сохраняют "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарность" и "Батькивщина" – соцопрос

Нацполиция теперь может внедрять "тайных агентов" для разоблачения системы подкупа избирателей - Айвазовская

Президент в четверг внесет в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн

"Голос" закрепил своих нардепов за областями для работы на выборах в местных штабах - Рудик

Руководителем избирательного штаба "Голоса" станет Светлана Бондаренко, ранее работавшая с "Самопомиччю" - Рудик

"Слуга народа" запускает предвыборную кампанию под слоганом "Украина - это ты" – нардеп Кравчук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА