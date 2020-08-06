Руководителем избирательного штаба "Голоса" станет Светлана Бондаренко, ранее работавшая с "Самопомиччю" - Рудик

Руководителем избирательного штаба партии "Голос" станет Светлана Бондаренко, которая ранее работала с партией "Самопомич" на выборах в Киеве, заявила народный депутат и глава партии "Голос" Кира Рудик.

"Светлана Бондаренко. Она работала в киевском штабе этот год. Она - операционщик, который не специализируется на выборах, но специализируется на процессах. Это очень важно", - сказала Рудик в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.

На уточняющий вопрос о том, имеет ли Бондаренко опыт работы в избирательных кампаниях, политик ответила: "По Киеву, занималась "Самопомиччю".

30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, текущего года.

Предусмотрено, что 25 октября пройдут "очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов", кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.