Политика

09:30 06.08.2020

В КС поступили три конституционных представления от 47 народных депутатов

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В КС поступили три конституционных представления от 47 народных депутатов

 В Конституционный суд Украины в среду, 5 августа, поступили конституционные представления от 47 народных депутатов, касающиеся отдельных положений Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса, а также отдельных положений закона "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов.

В частности, как сообщает в четверг утром отдел коммуникаций КС и правового мониторинга, в суд поступили следующие представления нардепов:

- о конституционности положений статей 96-1, 96-2 Уголовного кодекса Украины;

- о соответствии Конституции Украины отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса;

- о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов Украины, затрагивающих права и свободы граждан.

"Авторы ходатайств просят Конституционный суд признать оспариваемые положения нормативно-правовых актов такими, которые не отвечают Основному закону Украины", - отметили в суде.

Теги: #нардепы #конституционный_суд #упк
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