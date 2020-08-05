Политика

15:00 05.08.2020

Кабмин утвердил требовани к таможенным декларациям отдельных типов

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Кабмин утвердил требовани к таможенным декларациям отдельных типов

Кабинет министров утвердил требования к оформлению и использованию таможенных деклараций отдельных типов.

Соответствующее решение правительство приняло без обсуждения на заседании в среду.

Использование таких деклараций Кабмин утвердил в 2019 году.

Таможенные декларации отдельных типов используются для декларирования в таможенном режиме товаров, транспортных средств коммерческого назначения, которые перемещаются между Европейским Союзом и членами Европейской ассоциации свободной торговли.

Введение европейских правил транзита товаров, среди которых - декларации отдельного типа, значилось среди обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Теги: #таможня #декларация #кабмин
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Интерфакс-Украина
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