Кабмин утвердил требовани к таможенным декларациям отдельных типов
Кабинет министров утвердил требования к оформлению и использованию таможенных деклараций отдельных типов.
Соответствующее решение правительство приняло без обсуждения на заседании в среду.
Использование таких деклараций Кабмин утвердил в 2019 году.
Таможенные декларации отдельных типов используются для декларирования в таможенном режиме товаров, транспортных средств коммерческого назначения, которые перемещаются между Европейским Союзом и членами Европейской ассоциации свободной торговли.
Введение европейских правил транзита товаров, среди которых - декларации отдельного типа, значилось среди обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.