Кабмин утвердил требовани к таможенным декларациям отдельных типов

Кабинет министров утвердил требования к оформлению и использованию таможенных деклараций отдельных типов.

Соответствующее решение правительство приняло без обсуждения на заседании в среду.

Использование таких деклараций Кабмин утвердил в 2019 году.

Таможенные декларации отдельных типов используются для декларирования в таможенном режиме товаров, транспортных средств коммерческого назначения, которые перемещаются между Европейским Союзом и членами Европейской ассоциации свободной торговли.

Введение европейских правил транзита товаров, среди которых - декларации отдельного типа, значилось среди обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.