Политика

11:01 03.08.2020

За Кличко на выборах мэра Киева готовы проголосовать 41,7% определившихся, за Притулу - 11,6%, за Верещук - 9,4% - соцопрос "Рейтинга"

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За Кличко на выборах мэра Киева готовы проголосовать 41,7% определившихся, за Притулу - 11,6%, за Верещук - 9,4% - соцопрос "Рейтинга"

Действующий мэр Киева Виталий Кличко набрал бы 41,7% голосов тех, кто определился с выбором и будет голосовать на выборах городского головы столицы, поддержка Кличко с августа 2019 года возросла вдвое, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 26-27 июля 2020 года.

Согласно результатам исследования, в рейтинге кандидатов на выборах мэра Киева лидирует Кличко, за которого бы отдали свои голоса 41,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Телеведущего Сергея Притулу поддержали бы 11,6% опрошенных, нардепа от партии "Слуга народа" Ирину Верещук - 9,4%, предпринимателя и телеведущего Андрея Пальчевского - 9,0%, нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко - 5,4%, экс-главу КГГА Александра Попова (ОПЗЖ) - 4,5%, сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича - 3,5%, экс-мэра Киева Александра Омельченко (партия "Еднисть") - 3,3%, экс-нардепа Андрея Ильенко ("Свобода") - 2,6%, представителя ВО "Батькивщина" Виталия Нестора - 2,1%. Не определились - около 8,5% опрошенных.

Отмечается, что с августа прошлого года электоральная поддержка мэра Кличко выросла почти вдвое.

Так, моделирование второго тура мэрских выборов показало, что при условии выхода в него Кличко и других потенциальных кандидатов, действующий мэр одержал бы победу. В паре с Верещук с результатом - 64% против 22%, в паре с Гоначенко - 68% против 13%, с Пальчевским - 67% против 20%, с Притулой - 63% против 21%. В то же время от 13% до 20% киевлян еще не определились с выбором, или не хотят участвовать в голосовании в указанных комбинациях второго тура мэрских выборов.

В целом 37% опрошенных отлично или хорошо оценивают работу Кличко на посту мэра Киева,39% поставили удовлетворительные оценки, 22% - плохие. Работу президента Владимира Зеленского на хорошо и отлично оценили 24%, на удовлетворительно - 27%, плохо - 48% опрошенных киевлян.

Также 54% считают, что ситуация в Киеве за время пребывания Кличко на посту мэра улучшилась. 30% не увидели никаких изменений, 15% считают, что она ухудшилась. 33% киевлян отлично или хорошо оценили работу Кличко в преодолении кризиса коронавируса, 38% - удовлетворительно, 25% - плохо. Работу Зеленского в этой сфере на хорошо и отлично оценили 26%, на удовлетворительно - 34%, плохо - 37% опрошенных киевлян.

В целом 62% опрошенных, оценивая свое отношение к эпидемии коронавируса, отметили, что больше боятся экономических последствий этого кризиса для своей семьи, чем возможности заболеть. 29% опрошенных больше боятся заболевания, чем экономических последствий.

В ходе исследования методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2000 жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Теги: #киев #рейтинг #кличко #выборы
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