Зеленский поздравил воинов и ветеранов с Днем Воздушных сил ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов и ветеранов с Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Национальные Воздушные силы независимой Украины надежно защищают покой наших граждан с 1992 года, продолжая славную историю украинской авиации. Наша легенда - Иван Никитович Кожедуб – самый результативный летчик-истребитель в авиации союзников времен Второй мировой войны", - говорится в поздравлении, обнародованном в воскресенье утром на странице Зеленского в соцсети Фейсбук.

Президент поблагодарил украинских военных авиаторов за то, что достойно продолжают традиции Воздушных сил: "Ваши настойчивость и самоотверженность во время войны в Донбассе стали опорой Вооруженных сил Украины".

"Вечная память и слава героям, погибшим, защищая свободу и независимость нашего государства. Вы продолжаете нас защищать, став для Украины ангелами-хранителями на небе. А значит здесь, на земле, мы не имеем права вас подвести. Предлагаю сегодня каждому украинцу взглянуть на небо и поблагодарить наших героев, похлопав в ладоши", - призвал Зеленский.

Он отметил, что в детстве многие мечтали стать летчиками. Быть летчиком - это ежедневно с достоинством выполнять важные и ответственные задачи. Быть летчиком - это день и ночь защищать воздушные границы Украинского государства. Быть летчиком - это быть гордостью нации.

"Без украинского неба не будет мира и победы на украинской земле! Слава Воздушным силам Вооруженных сил Украины! Слава Украине!", - говорится в поздравлении.