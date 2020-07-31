Украина принципиально настроена на сохранение "нормандского формата" - глава МИД

Украина выступает за сохранение "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ) и продолжение функционирование минского процесса по урегулированию ситуации на Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы внимательно следим за тем, что на практике будет происходить после этого письма господина Козака (замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак - ИФ) со стороны РФ. Украина настроена абсолютно принципиально на сохранение "нормандского формата", на продолжение функционирования минского процесса, в котором, напомню, в Трехсторонней контактной группе Украина и Россия, как стороны конфликта при посредничестве ОБСЕ, ищут решения, которые могут способствовать мирному урегулированию и вести к нему. Потому наша позиция очень проста: мы будем глубоко сожалеть, если какие-либо российские шаги будут направлены на разрушение какого-либо элемента "нормандского формата" или минского процесса", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в 2014 году сформировалась целая инфраструктура мирного процесса, которая состоит из нормандских саммитов, нормандского квартета министров иностранных дел, нормандского квартета советников лидеров четырех стран и Трехсторонней контактной группы, в середине которой есть много подгрупп.

"Украина заинтересована в сохранении этой инфраструктуры, которая показала, что она способна исполнять эффективную конструктивную роль, если РФ настроена на поиск решений, а не создание новых проблем", - пояснил он.

Кулеба добавил, что, кроме этого письма Козака, появившегося в средствах массовой информации в четверг, МИД не видело конкретных шагов со стороны РФ.

"Именно потому мы не спешим с выводами, а ждем дальнейшие шаги России в этом направлении", - отметил министр, подчеркнув, что Украина заинтересована в сохранении "нормандско-минской инфраструктуры".

"Мне очень тяжело представить, каким образом будет функционировать минский процесс без "нормандского формата", потому что именно в "нормандском формате" достигаются политические договоренности на наивысшем уровне, которые потом реализуются уже в минском процессе. Поэтому эта вертикаль должна быть сохранена. Если вертикаль будет разрушена, это существенно затормозит усилия по мирному урегулированию. Украина не будет той страной, которая будет тормозить процесс достижения мира в Украине и деоккупации на нашей территории", - сказал глава МИД Украины.

Как сообщалось, Козак написал советнику канцлера Германии Ангелы Меркель письмо, в котором предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.