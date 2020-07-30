Политика

20:11 30.07.2020

Тимошенко: Депутаты местных органов власти должны остановить игорную мафию в Украине

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Тимошенко: Депутаты местных органов власти должны остановить игорную мафию в Украине

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала представителей местного самоуправления принимать решение о запрете игорного бизнеса на их территории.

Как сообщается на сайте политсилы, политик в эфире телеканала "112. Украина" привела успешный пример Запорожского районного совета, председатель которого подписал принятое по инициативе "Батькивщины" решение о запрете игорного бизнеса на территории района.

"Сегодня наш председатель Запорожской партийной организации Владислав Куценко и вся его команда вышли с инициативой, и Запорожский районный совет, руководствуясь статьями закона о местном самоуправлении, принял решение освободить район от игорного бизнеса. Таким образом, местный орган самоуправления запретил вести игорный бизнес на своей территории", - сказала Тимошенко.

Закон о местном самоуправлении в Украине, подчеркнула лидер "Батькивщины", дает советам полномочия останавливать непрофессиональные решения центральной власти, в том числе и противостоять игровой мафии.

"Я хочу сейчас обратиться ко всем депутатам всех местных органов власти: к депутатам объединенных территориальных общин сел, поселков, горсоветов, областных советов. Я призываю - начните на своих сессиях принимать решения, что ваша территория свободна от игорного бизнеса. Защитите семьи, проживающих на территории ваших населенных пунктов, защитите детей и все наше будущее", - подчеркнула Тимошенко.

Теги: #батькивщина #игорный_бизнес
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