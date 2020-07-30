Украина будет настаивать на экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнер", задержанных в Беларуси

Украинская сторона обратится к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской частной военной компании "Вагнер", подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур, сообщается на сайте главы Украинского государства

Как отмечается в сообщении, белорусские власти обнародовали список из 33 человек, задержанных в Беларуси 29 июля. Сейчас идут консультации с белорусской стороной.

"Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств. Все мировое сообщество крайне негативно относится к преступлениям против мира и безопасности человечества, поэтому действия указанных лиц должны быть тщательно и должным образом расследованы, а виновные – наказаны", - говорится в сообщении.