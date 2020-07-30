Резников готов уже с понедельника обсуждать с Кравчуком подготовку к следующему заседанию ТКГ по Донбассу

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников готов уже с понедельника обсуждать с новым главой украинской делегации в ТКГ Леонидом Кравчуком подготовку к следующему заседанию переговорной группы.

"Я обязательно буду проситься пожать руку Леониду Даниловичу после снятия карантинных ограничений. И рад буду с понедельника начать обсуждать подготовку к следующей (встрече – ИФ) ТКГ с Леонидом Макаровичем. В украинской делегации всё стабильно: президент Украины Леонид во главе!", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.