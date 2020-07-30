В Кремле не знают об официальных обвинениях задержанных в Беларуси россиян в участии в боевых действиях на Донбассе

В Москве не слышали официальных обвинений в том, что задержанные в Белоруссии россияне участвовали в боевых действиях на юго-востоке Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не слышали таких обвинений (в участии задержанных в Беларуси россиян в боях на Донбассе)", - сказал он.

"Не было заявлений на этот счет", - добавил Песков.

На уточняющий вопрос, что половина задержанных являются гражданами Украины, и эта информация появилась в белорусских СМИ, Песков сказал: "Белорусские СМИ - это не первоисточник. Белорусская сторона не может быть обезличенной. Я вам ссылался на конкретные заявления конкретных лиц, которые были сделаны вчера и сегодня. Среди этих заявлений того, о чем вы говорите, не было".

На просьбу прокомментировать, какой будет реакция российской стороны в случае возможной экстрадиции задержанных в Беларуси в Украину, поскольку половина обвиняемых является гражданами этой страны, Песков сказал: "Мы не признаем украинского гражданства. Они граждане России".

"Мы сначала должны понять, в чем они обвиняются", - заключил Песков.

Пескова также спросили, почему задержанные граждане не преследуются в РФ за участие в боевых действиях на Донбассе и в Сирии. "Вы, наверно, знаете больше, чем я. Мне неизвестно о том, что именно это стало основанием для их задержания", - ответил пресс-секретарь

Он заметил, что не располагает информацией о том, что эти граждане принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

Пескову рассказали о том, что писатель Захар Прилепин подтвердил, что среди задержанных есть люди, с которыми он был на Донбассе. "Да, мы будем это учитывать", - сказал Песков. На вопрос о том, повлияет ли это на оценку причин задержания, Песков ответил: "Нет".

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что в РФ частные военные компании находятся вне закона, а об их существовании он не слышал.

Так Песков прокомментировал заявление белорусской о том, что задержанные россияне причастны к деятельности ЧВК "Вагнера".

"А что такое ЧВК "Вагнера"? В России де юре такого понятия, как ЧВК, нет", - сказал Песков журналистам.

На вопрос, действует ли ЧВК в РФ де-факто, Песков сказал: "Я не располагаю какими-либо данными о каких-то военных компаниях. Мне об этом не известно".

29 июля госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны. Согласно данным агентства, все задержанные являются гражданами России. В публикации также отмечалось, что правоохранительные органы получили информацию о прибытии в Беларусь более 200 человек для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

Вечером 29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное заседание Совбеза Белоруссии. Информацию о задержании там подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик. Лукашенко поручил Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснением.

Утром 30 июля госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков сообщил, что задержанные россияне дают показания.

30 июля в МИД Беларуси состоялась встреча с советником-посланником, исполняющим обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси Петром Врублевским. "С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия также украинского гражданства у некоторых из них, у Врублевского запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси", - проинформировали в МИД.