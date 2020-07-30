Разумков о Кравчуке: Это человек с большим опытом, он будет более чем полезен в минском процессе

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в случае, если первый президент Украины Леонид Кравчук возглавит украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе в Минске, он будет более чем полезен.

"Я убеждён, что любые изменения должны идти на пользу нашего государства. Если мы говорим о Леониде Макаровиче, то это человек с большим опытом - он будет более чем полезен в этом процессе", - сказал он на пресс-конференции в Харькове в четверг.

Разумков также отметил, что хотел бы лично поблагодарить предыдущего главу украинской делегации Леонида Кучму, который приложил максимум усилий и делился своим опытом в рамках работы ТКГ.

28 июля президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил второго президента Украины Леонида Кучму за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и отметил, что с уважением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ.

29 июля Зеленский сообщил, что новым главой делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе может стать нынешний первый замглавы украинской делегации, вице-премьер Украины Алексей Резников, первый президент Украины Леонид Кравчук или другие претенденты.

Президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма во второй раз стал во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе 3 июня 2019 года.