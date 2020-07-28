Турция защищает объекты культурного наследия христианства - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в его стране защищают объекты культурного наследия христианства, приведя в пример реставрацию православного монастыря Панагия Сумела в провинции Трабзон.

"Реставрация монастыря Панагия Сумела является конкретным примером того, как Турция защищает все виды культурного наследия на своей территории. Если бы мы были нацией, которая как утверждают, нацелена против других верований, то на месте монастыря, который стоит у нас на протяжении пяти веков, сейчас ничего бы не было", - заявил турецкий лидер в ходе выступления во вторник в Анкаре.

Эрдоган также подчеркнул, что вызвавшее споры в мире превращение комплекса Айя-София в мечеть послужило "лакмусовой бумагой" для всего мира, так как позволило увидеть, какие страны уважают правовые нормы.

"Те, кто враждебно относится к ценностям и культуре нашей страны, раскрыли свои истинные намерения во время истории с собором Святой Софии... Ни история, ни культура не имеют для них значения", - добавил президент.

24 июля в соборе прошла первая с 1934 года коллективная мусульманская молитва, в которой принял участие и сам Эрдоган.

Собор Святой Софии был построен во времена Византийской империи и считается одним из самых значимых памятников византийской культуры и зодчества. Во времена Византии он был расположен в центре Константинополя рядом с императорским дворцом. Долгое время собор был крупнейшим храмом в христианском мире - до возведения собора Святого Петра в Риме.

В 1453 году город захватили османы и обратили собор в мечеть. Он оставался мечетью несколько столетий до того, как основатель нынешней Турции Кемаль Ататюрк сделал его музеем в 1935 году. В июле 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора и объявил его мечетью. Это решение раскритиковали во всем мире. 6 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил со специальным заявлением, в котором призвал сохранить музейный статус собора Святой Софии. Глава католической церкви, папа Римский Франциск осудил решение Анкары. "Я думаю о Святой Софии, и я чрезвычайно опечален", - сказал понтифик на мессе в Ватикане.

В Вашингтоне призвали сохранить доступ к Святой Софии для верующих всех религий иосудили тот факт, что Турция не придает значения мнению меньшинств в своей стране. В ЕС также выразили негодование и разочарование превращением собора Святой Софии в мечеть. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что решение Турции сделать комплекс Святой Софии в Стамбуле мечетью возродит разногласия в религиозных сообществах и подорвет усилия к диалогу, которые предпринимает Евросоюз.

В ЮНЕСКО выразили сожаление в связи с решением турецких властей изменить статус собора с музейного на объект религиозного культа. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Турции в ответ на критику заявили, что это внутреннее дело страны, которое не касается других государств, и на их мнение Анкара в этом вопросе ориентироваться не намерена.