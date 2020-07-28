Украина будет оповещать ОБСЕ о случаях нарушения перемирия на Донбассе

Украина будет оповещать СММ ОБСЕ и международных партнеров о всех случаях открытия огня со стороны боевиков на Донбассе. В то же время, есть надежда соблюдения перемирия, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин (фракция "Слуга народа").

"Обо всех случаях огня со стороны нашего противника мы информируем как СММ ОБСЕ, так и международных партнеров, и вся эта информация собирается в такую "копилку" действий, нарушающих или пытающихся нарушить перемирие, чтобы на политическом уровне, путем переговоров держать ситуацию под контролем", - заявил Костин в эфире "Громадського радио".

По его словам, очередное перемирие на Донбассе должно быть другим, чем предыдущие, ведь для этих соглашений были приложены "значительные усилия" со стороны украинской делегации и политических консультантов нормандской четверки.

"То, что происходят такие единичные провокации, это происходило и раньше. Задача наша состоит в том, чтобы, как правильно отметил руководитель Операции Объединенных Сил, верифицировать, или это просто провокация, цель которой услышать огонь и после этого начать разбираться , кто первым открыл огонь, или все же проверить, что это принципиальное решение вооруженных сил нашего противника, поэтому, я думаю, что мы можем доверять нашим военным и быть сдержанными", - сказал Костин.