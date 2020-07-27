Политика

16:37 27.07.2020

Нардеп Скороход отозвала свое блокирующее закон о поддержке ВИЭ постановление - Герус

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Нардеп Скороход отозвала свое блокирующее закон о поддержке ВИЭ постановление - Герус

Народный депутат Анна Скороход (депутатская группа "Партия "За майбутне") отозвала свой проект постановления, который блокирует принятый во втором чтении и в целом законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

Об этом сообщил глава профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

По словам Геруса, он уже завизировал законопроект и направил на подпись спикеру Рады.

Как сообщалось, Рада 21 июля приняла законопроект законопроект, который реализует договоренности правительства и инвесторов в отрасли ВИЭ по Меморандуму о взаимопонимании. В частности, он предусматривает снижение зеленого тарифа для большинства СЭС на 15%, для СЭС до 1 МВт – на 7,5%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации их действия.

Реализация закона об условиях поддержки возобновляемой генерации позволит снизить финансовую нагрузку на потребителей электроэнергии больше, чем на 6 млрд грн ежегодно или на EUR2 млрд за весь срок действия зеленого тарифа до конца 2029 года, пролонгация которого не предусмотрена, сообщили в Министерстве энергетики.

Теги: #скороход #законопроект #виэ #герус
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