Политика

11:32 27.07.2020

У Зеленского президентский рейтинг 30%, у Порошенко и Бойко почти равная поддержка – соцопрос "Рейтинга"

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У Зеленского президентский рейтинг 30%, у Порошенко и Бойко почти равная поддержка – соцопрос "Рейтинга"

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 30,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 15-20 июля 2020 года.

При этом 14,4% определившихся респондентов поддержали бы кандидатуру сопредседателя парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, 13,7% - лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины Петра Порошенко, 9,1% - лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

5,8% определившихся с выбором опрошенных проголосовали бы за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко, 3,9% - за лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 3,1% - за лидера партии "Украинская стратегия", экс-премьера Владимира Гройсмана, 3,0% - за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Поддержка других кандидатов - ниже 3% каждого. Еще около 13% опрошенных заявили, что не определились со своим выбором.

Рейтинг доверия среди национальных политиков возглавляет Зеленский, которому доверяют 41%, а не доверяют - 53%. 27% опрошенных доверяют Гройсману, при этом 63% ему не доверяют, Бойко доверяют - 23%, не доверяют - 57%, мэру Киева Виталию Кличко - 22% и 67% соответственно, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову - 21% и 46% (еще 23% - его не знают), Тимошенко - 20% и 74%, Порошенко - 19% и 76%.

Действующему премьеру Денису Шмыгалю доверяют только 11%, четверть не знают его и более половины - ему не доверяют. Также 11% доверяют экс-заместителю главы администрации президента времен президента Виктора Януковича Андрею Портнову, но 41% - его не знают и еще 42% - не доверяют ему.

Деятельностью президента Зеленского довольны 36%, а 56% - нет, работой спикера Рады Разумкова довольны 24%, и 55% - не довольны. Работу премьера Шмыгаля одобряют лишь 12%, четверть не могут оценить его деятельность, и 62% не одобряют. Деятельность парламента и правительства одобряют еще меньше: около 10% опрошенных довольны их деятельностью, а почти по 80% - не довольны.

В ходе исследования методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Теги: #президент #соцопрос #рейтинг
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