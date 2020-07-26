Хомчак призывает не поддаваться на управляемые провокации и гибридные проявления паники: ВСУ всегда будут верны присяге украинскому народу

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявляет, что доволен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения сторон на Донбассе, а также призывает не поддаваться на информационные провокации и гибридные проявления паники.

"Второй день подряд работаю в районе проведения операции Объединенных сил и доволен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения", - говорится в заявлении Хомчака, обнародованном в воскресенье на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук.

Главком ВСУ еще раз подчеркнул, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, права действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий, проведения диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры.

В этом контексте Хомчак напомнил, что Вооруженные силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего созданы соответствующие дополнительные резервы.

"Призываю не поддаваться на управляемые провокации, гибридные проявления паники, сохранять спокойствие и объединяться вокруг своего Войска и своих защитников. Вооруженные силы Украины всегда будут верны присяге украинскому народу и, надеюсь, что данная масштабная фундаментальная попытка обеспечить глобальное перемирие, даст возможность нашим политикам и дипломатам, укрепляя обороноспособность государства, двигаться дальше для достижения долгожданного мира", - говорится в заявлении.