Трамп усерднее, чем Обама, защищает выборы в США

Президент США Дональд Трамп уделяет больше внимания защите от внешнего вмешательства в процедуру американских выборов, чем это делал его предшественник Барак Обама, заявила в пятницу представитель Белого дома Кейли Макинэни.

"Президент предпринял больше действий для обеспечения безопасности выборов, чем его предшественник, который отдал распоряжение не вмешиваться, когда узнал о вмешательстве в выборы", - сказала она на брифинге в ответ на вопрос, поднимался ли вопрос вмешательства в выборы во вчерашнем телефонном разговоре президентов США и России.

В то же время Макинэни уточнила, что не присутствовала при разговоре двух лидеров.

Она добавила, что нынешняя американская администрация выделяет "огромное количество" финансовых средств для защиты выборов.