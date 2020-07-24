Политика

23:20 24.07.2020

Трамп усерднее, чем Обама, защищает выборы в США

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Трамп усерднее, чем Обама, защищает выборы в США

Президент США Дональд Трамп уделяет больше внимания защите от внешнего вмешательства в процедуру американских выборов, чем это делал его предшественник Барак Обама, заявила в пятницу представитель Белого дома Кейли Макинэни.

"Президент предпринял больше действий для обеспечения безопасности выборов, чем его предшественник, который отдал распоряжение не вмешиваться, когда узнал о вмешательстве в выборы", - сказала она на брифинге в ответ на вопрос, поднимался ли вопрос вмешательства в выборы во вчерашнем телефонном разговоре президентов США и России.

В то же время Макинэни уточнила, что не присутствовала при разговоре двух лидеров.

Она добавила, что нынешняя американская администрация выделяет "огромное количество" финансовых средств для защиты выборов.

Теги: #сша #защита #выборы
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