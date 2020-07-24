Политика

17:17 24.07.2020

Резников считает, что для вывода российских войск с территории ОРДЛО все равно нужно будет прийти к вопросу миротворцев

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Резников считает, что для вывода российских войск с территории ОРДЛО все равно нужно будет прийти к вопросу миротворцев

Вице-премьер-министр Украины, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников считает, что для вывода российских войск с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей все равно необходимо будет прибегнуть к миротворческой миссии.

"Первое – принятие политического решения. Но и после этого они вряд ли позволят зайти Нацгвардии и полиции. Поэтому мы придем все равно к институту миротворцев. Есть такое понятие, как "сохранение мира" и "создание мира".

"Создание" – это силовая акция, на которую никто не пойдет, в первую очередь Совет безопасности ООН, потому что мандат очень жесткий, сложный, рискованный и дорогой. А вот "сохранение мира" – более вероятная история", - рассказал он в интервью журналу "Фокус".

Резников указал, что в таком случае миротворцы заходят на эту территорию и разделяют стороны конфликта.

"Думаю, мало, кто верит, что это возможно, но теоретически – да. Есть еще миротворческий мандат у ОБСЕ, который никогда не применяли. Мало того, есть один интересный момент: решение в ОБСЕ должно быть в режиме консенсуса, никто не имеет права вето. Однако если конфликт между странами-участниками ОБСЕ, Украиной и РФ, тогда их голоса не считают. Может быть, Швеция займет активную позицию – в следующем году страна будет председательствовать. Россия может согласиться, если речь пойдет о режиме сохранения лица", - отметил он.

Резников пояснил, что после захода миротворцев начинается погашение горячей фазы конфликта, далее – переходный период с присутствием международных наблюдательных администраций или комиссий, которые смогут осуществлять даже какие-то элементы переходного правосудия. "Это реализуемые вещи", - считает он.

Теги: #ткг #миротворцы #резников #донбасс
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