Политика

17:26 23.07.2020

Окружной админсуд просят обязать Минюст обратиться в суд о запрете "Партии Шария"

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Окружной админсуд просят обязать Минюст обратиться в суд о запрете "Партии Шария"

Окружной административный суд Киева просят обязать Министерство юстиции Украины обратиться в суд о запрете деятельности "Партии Шария", решается вопрос об открытии производства по данному иску, сообщает пресс-служба ОАСК.

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Министерства юстиции Украины относительно непринятия решения по поводу несоответствия деятельности "Партии Шария" требованиям закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", - говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.

В то же время, истец просит суд обязать Минюст обратиться с иском в суд о запрете деятельности "Партии Шария" на территории Украины и отменить государственную регистрацию.

"Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному иску", - отметили в суде.

Теги: #партия_шария #минюст #суд
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