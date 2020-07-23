Брюссель получил заверения Киева, что украинское законодательство о локализации будет соответствовать Соглашению об ассоциации

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис утверждает, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил его в том, что украинское законодательство, в частности, проголосованный в первом чтении законопроект "О локализации", будет соответствовать Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.

"Действительно, этот вопрос был предметом обсуждения во время сегодняшней встречи и я приветствую гарантии, которые я получил от премьер-министра, что правительство будет работать над этим вопросом с тем, чтобы гарантировать, что любые поправки в этот законопроект будут соответствовать соглашениям Украины с ЕС, включая Соглашение об ассоциации", - сказал Домбровскис в четверг в Брюсселе по окончанию встречи с украинским премьером.