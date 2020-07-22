Политика

16:32 22.07.2020

Кабмин утвердил порядок назначения и выплаты государственной соцпомощи малообеспеченным семьям

2 мин читать
Кабмин утвердил порядок назначения и выплаты государственной соцпомощи малообеспеченным семьям

Кабинет министров Украины утвердил порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и вычисления среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов социальной помощи и жилищных субсидий.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Министерство социальной политики разработало ряд изменений для обеспечения доступа к социальной помощи граждан и семей, которые в ней нуждаются. Существенные изменения коснутся вопросов равного доступа к государственной помощи, объективности во время ее назначения и упрощении оформления необходимых документов", - говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

В частности, основные изменения предусматривают: установление стимулирующих механизмов для выхода малообеспеченной семьи из состояния бедности, в составе которой есть трудоспособные неработающие лица; предоставление возможности обращения онлайн за назначением государственной социальной помощи малообеспеченным семьям; унифицированные принципы оказания помощи на детей одиноким матерям и государственной социальной помощи малообеспеченным семьям; усовершенствование механизма взаимодействия госорганов исполнительной власти и органов местного самоуправления для обеспечения сервисного подхода и принципа максимальной доступности административных услуг социального характера для жителей территориальных громад; упрощение порядка временной госпомощи на детей; определение условий, при наличии которых возобновляется выплата пособия на детей, которые воспитываются в многодетных семьях.

Отмечается, что министерство также разрабатывает механизмы стимулирования неработающих трудоспособных членов малообеспеченных семей к самообеспечению.

В частности, семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, будет предоставляться поворотная одноразовая беспроцентная помощь на получение экономической самостоятельности и для организации предпринимательской деятельности.

Теги: #госпомощь #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:44 22.07.2020
Кабмин утвердил ГПК "Нафтогаз" поставщиком "последней надежды" для населения

Кабмин утвердил ГПК "Нафтогаз" поставщиком "последней надежды" для населения

15:33 22.07.2020
Кабмин назначил Сеника замминистра иностранных дел, Лаврова - замминистра спорта

Кабмин назначил Сеника замминистра иностранных дел, Лаврова - замминистра спорта

14:55 22.07.2020
Правительство Украины продлило адаптивный карантин до 31 августа, изменило принцип усиления карантинных мер в регионах

Правительство Украины продлило адаптивный карантин до 31 августа, изменило принцип усиления карантинных мер в регионах

14:21 22.07.2020
Камбин создал Министерство по вопросам стратотраслей промышленности

Камбин создал Министерство по вопросам стратотраслей промышленности

11:15 22.07.2020
Кабмин в среду планирует утвердить ГПК "Нафтогаз" поставщиком "последней надежды" для населения, продлить сроки заключения шести СРП

Кабмин в среду планирует утвердить ГПК "Нафтогаз" поставщиком "последней надежды" для населения, продлить сроки заключения шести СРП

18:39 21.07.2020
Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" проявит себя в ближайший месяц – Шмыгаль

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" проявит себя в ближайший месяц – Шмыгаль

18:16 21.07.2020
Правительство и НБУ продолжат диалог в прежнем режиме – Шмыгаль

Правительство и НБУ продолжат диалог в прежнем режиме – Шмыгаль

15:30 20.07.2020
Третьякова ожидает предложений Кабмина по обновлению Трудового кодекса в ближайшие 2-3 месяца

Третьякова ожидает предложений Кабмина по обновлению Трудового кодекса в ближайшие 2-3 месяца

15:24 15.07.2020
Чехия отменила тендер на поставку троллейбусов, который выиграл "Богдан Моторс" – гендиректор ФРУ

Чехия отменила тендер на поставку троллейбусов, который выиграл "Богдан Моторс" – гендиректор ФРУ

15:02 15.07.2020
Кабмин освободил арендаторов коммунального имущества от арендной платы на время карантина

Кабмин освободил арендаторов коммунального имущества от арендной платы на время карантина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский уполномочил глав Минфина и НБУ подписать меморандум и кредитное соглашение с ЕС о получении Украиной помощи на сумму до EUR1,2 млрд

Камбин создал Министерство по вопросам стратотраслей промышленности

США выделит $38 млн на развитие кибербезопасности в Украине – вице-премьер Федоров

Зеленский: было даже предложение проводить штурм автобуса в Луцке, но мы всегда должны максимально пытаться сохранить жизни людей

Швейцария не признает аннексию Крыма - Зоммаруга

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский обсудил с резервистами ВСУ поданные им законопроекты, которые их непосредственно касаются

Совет НБУ назначил замглавы Нацбанка экс-замминистра финансов Гелетия

Зеленский уполномочил глав Минфина и НБУ подписать меморандум и кредитное соглашение с ЕС о получении Украиной помощи на сумму до EUR1,2 млрд

Шмыгаль поручил Криклию взять вопрос затонувшего танкера Delfi под личный контроль

"Евросолидарность" требует освобождения активиста, задержанного после конфликта с нардепом от ОПЗЖ Волошиным

Венецианская комиссия обнародовала срочные выводы по украинскому законопроекту о референдуме

США выделит $38 млн на развитие кибербезопасности в Украине – вице-премьер Федоров

В профильном комитете Рады надеются, что парламент рассмотрит законопроект о медиа в первом чтении в сентябре - Кравчук

В Ровенской области подожгли дом главы местной районной организации "Батькивщины", партия заявляет о политическом давлении

Украина с 1 августа открывает "безвиз" для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии - указ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА