Кабмин утвердил порядок назначения и выплаты государственной соцпомощи малообеспеченным семьям

Кабинет министров Украины утвердил порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и вычисления среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов социальной помощи и жилищных субсидий.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Министерство социальной политики разработало ряд изменений для обеспечения доступа к социальной помощи граждан и семей, которые в ней нуждаются. Существенные изменения коснутся вопросов равного доступа к государственной помощи, объективности во время ее назначения и упрощении оформления необходимых документов", - говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

В частности, основные изменения предусматривают: установление стимулирующих механизмов для выхода малообеспеченной семьи из состояния бедности, в составе которой есть трудоспособные неработающие лица; предоставление возможности обращения онлайн за назначением государственной социальной помощи малообеспеченным семьям; унифицированные принципы оказания помощи на детей одиноким матерям и государственной социальной помощи малообеспеченным семьям; усовершенствование механизма взаимодействия госорганов исполнительной власти и органов местного самоуправления для обеспечения сервисного подхода и принципа максимальной доступности административных услуг социального характера для жителей территориальных громад; упрощение порядка временной госпомощи на детей; определение условий, при наличии которых возобновляется выплата пособия на детей, которые воспитываются в многодетных семьях.

Отмечается, что министерство также разрабатывает механизмы стимулирования неработающих трудоспособных членов малообеспеченных семей к самообеспечению.

В частности, семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, будет предоставляться поворотная одноразовая беспроцентная помощь на получение экономической самостоятельности и для организации предпринимательской деятельности.